兩岸同性第三地結婚可到台登記 國台辦回婚姻限男女
陸委會19日宣布，兩岸同性伴侶在第三地結婚後也可以在台灣戶政機關登記結婚。不過，國台辦今天回應，中國「民法典」規定，結婚的主體是指符合法定結婚條件的男女雙方，同性申請登記結婚不符大陸法律規定。
陸委會發言人梁文傑19日宣布，兩岸同性伴侶可比照現行兩岸異性於第三地結婚相關規定，檢附政府駐外機構驗證文件通過面談後，即日起也可在台灣戶政機關結婚登記。
然而，在現今制度上，兩岸婚姻的大陸一方要在台灣取得身分證，需在大陸去除戶籍。梁文傑當時說明，由於大陸不承認同性婚姻，不會接受以在台灣登記同性婚作為去除戶籍的理由。
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，中國大陸「民法典」對申請結婚以及辦理結婚登記的基本程序等做了專門規定，結婚的主體是指符合法定結婚條件的男女雙方。同性申請結婚登記不符合大陸法律規定。
至於涉及戶籍問題，朱鳳蓮表示，「請向相關主管部門了解」。
台灣在2019年通過同性婚姻專法，為亞洲第一。中國大陸至今的婚姻制度仍限為「男女雙方」，兩岸對同性婚姻的態度與制度不同。
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