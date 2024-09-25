國台辦：兩岸民眾坐著高鐵過海峽的夢想將會實現

大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，大陸已經建成並營運世界最大的高速鐵路網和先進鐵路網，其中福廈高鐵已經建到距離台灣島只有200公里的地方，而這200公里的距離將會「清零」，兩岸民眾坐著高鐵過海峽的夢想會實現。

在上午的例行記者會上，大陸央廣總台記者問到，挪威首相斯特勒訪華期間在高鐵接受總台專訪的影片引發島內輿論熱議。島內網友留言表示，「從訪談畫面看又快又穩」「大陸的科技與發展可見一斑」。也有網友表示，希望未來可以坐高鐵橫跨台灣海峽往兩岸。請問發言人對此有何評論？

朱鳳蓮即答稱，大陸已經建成並營運世界最大的高速鐵路網和先進鐵路網，鐵路總里程突破16萬公里，其中高鐵4.6萬公里。台灣同胞可以搭乘高鐵體驗日行千里的便捷旅行，我們熱忱歡迎台灣同胞到大陸搭高鐵、看美景、美食、交朋友。

她說，值得一提的是，福廈高鐵已經建到離台灣海峽最近的地方，離台灣島只有200公里。相信在兩岸同胞的共同努力下，這200公里的距離會「清零」，兩岸民眾坐著高鐵過海峽的夢想會實現。