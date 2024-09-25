國台辦批「2758號決議不涉台灣決議文」暴露民進黨險惡用心

對於民進黨立委沈伯洋等鼓動各黨團共同支持通過「聯大第2758號決議不涉台灣決議文」，讓台灣有權利加入國際組織，大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，這個所謂「決議文」完全站不住腳，完全是為謀求「台獨」服務。充分暴露民進黨甘當美西方反華勢力「棋子」，不惜把台灣推向兵兇戰危的險惡用心。

她表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。 1971年第26屆聯合國大會通過第2758號決議，是聯合國在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。歷史事實清楚，法理依據清晰。

她表示，民進黨企圖推動所謂「聯大第2758號決議不涉台灣決議文」，是刻意扭曲事實，肆意踐踏國際法，公然挑戰國際秩序和規則。這充分暴露其頑固堅持台獨立場的本質沒有任何改變；充分暴露其只顧謀取政治私利，完全不顧島內經濟社會發展和百姓利益福祉；充分暴露其甘當美西方反華勢力「棋子」，不惜把台灣推向兵兇戰危的險惡用心。

她說，越來越多台灣民眾會擦亮眼睛，看清楚民進黨「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性。

另對賴清德日前接受專訪時表示，大陸方面重新定義「九二共識」，讓台灣沒有空間對「一個中國涵義」進行解釋，若接受「九二共識」就是「讓渡台灣主權」，承認台灣是中華人民共和國的一部分，朱鳳蓮表示，無論賴清德當局怎樣歪曲、否定「九二共識」，都是徒勞的。

她說，「九二共識」是兩岸兩會經兩岸雙方授權，在反覆溝通協商、函電往來後達成的，各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心含義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

朱鳳蓮表示， 「九二共識」充分體現了兩岸中國人求同存異的政治智慧，清晰界定了兩岸關係的根本性質。無論賴清德當局怎樣變換說辭，歪曲、否定「九二共識」，都是悖離事實的，也是徒勞的。

她說，「九二共識」是改善和發展兩岸關係的定海神針。實踐一再證明，堅持這一政治基礎，兩岸關係才能行穩致遠；背離這一政治基礎，台海形勢只會動盪不安。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局蓄意歪曲「九二共識」，煽動兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定的謀獨本質，珍惜維護「九二共識」，共同推動兩岸關係重回正軌。