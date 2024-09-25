22歲男赴陸後失聯 國台辦：涉嫌多地詐騙犯罪

針對22歲的台灣民眾郭宇軒赴上海後失聯，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，8月27日郭宇軒抵達大陸後，涉嫌在多地實施詐騙犯罪行為，被有關單位依法調查，目前案件正在偵辦中，並稱未通報台灣方面的原因眾所周知。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會。對於陸委會主委邱垂正24日在立法院受訪表示，對陸方未向台灣進行限制人身自由通報表達遺憾與嚴重不滿，朱鳳蓮今天回應，「兩岸協議執行受到影響的原因眾所周知」。

朱鳳蓮表示，大陸有關方面嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。依法打擊各類違法犯罪活動，積極維護兩岸民眾生命財產安全與合法權益是大陸一貫態度。

有媒體報導，一名台塑集團高階管理幹部在入境中國大陸時遭到盤查，後來被「邊境控制」，迄今未能離境返抵台灣。

朱鳳蓮回應，據了解，這是一起台灣民眾涉嫌虛假申報致使偷逃稅款的經濟案件。她說，一些別有用心的人士藉此誤導輿論，恐嚇台灣民眾，不得人心。

陸委會19日針對台塑高階管理幹部表示，當事人未能返台不是出於政治或國安問題。

對於中國國安部23日發文聲稱，隸屬台灣國防部的資通電軍對中國大陸網路展開攻擊，並稱目前鎖定了台灣3名現役人員，中國大陸的國家安全機關「已依法對3人立案偵查」，文章並公布3人姓名、照片。

朱鳳蓮聲稱，「賴清德當局背地裡指使、操縱台軍情機構對大陸實施網絡攻擊破壞，顛倒黑白、散布謠言，大肆詆毀大陸政治制度和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗」。

她說，國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護國家安全和台海穩定，是「依法懲獨的正義之舉」。

資通電軍23日強調，指控內容並非事實，當前的敵情及網路威脅，共軍才是破壞區域和平穩定始作俑者。國防部長顧立雄24日表示，每天進行網攻的國家，第一名就是中國。