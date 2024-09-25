郭男涉詐遭拘未依協議通報 國台辦：協議受影響原因「眾所周知」

赴陸旅遊失聯男子郭宇軒涉詐騙罪遭拘留調查，是否依照兩岸共同打擊犯罪協議通知家屬。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，大陸方面嚴格依法辦案，依法保障相關人員的合法權益。她表示，依法打擊各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全合法權益是我們一貫的態度。

另有關台塑1名管理人員9月1號搭機抵達上海後被盤查，台塑集團表示該名員工正在配合大陸調查，朱鳳蓮被問到此案最新進度如何時表示，據了解，這是一起台胞涉嫌虛假申報致使偷逃稅款的經濟案件。別有用心人士藉此誤導輿論，恐嚇台灣民眾，不得人心。

郭男媽媽23日深夜聲淚俱下為兒子抱不平說，「兒子是被拐騙過去的」，希望政府單位協助釐清真相「讓我兒子平安回家」。陸委會主委邱垂正24日指出，郭姓男子失聯一個月，陸方皆無向我方通報，已經表達遺憾與不滿。

對於陸委會指責大陸相關部門並沒有依循有關協議對「限制人身自由」進行通報，對此朱鳳蓮表示，兩岸協議執行受到影響的原因，「眾所周知」。

今年大學剛畢業的郭宇軒8月27日計畫到大陸旅遊，出發前曾告知家人會停留1到2周，但對行程沒有多交代，當天抵達上海郭男以IG「閱後即焚」模式報平安，說要再轉機到安徽合肥，郭的親姊覺得不對勁便截圖，沒想到他卻秒回「這樣會害到我」隨即斷訊，之後就不知去向，音訊全無。