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兩岸旅遊融冰 國台辦：27陸客赴金門展開自由行

中央社／ 北京25日電

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，今天有27名大陸居民赴金門展開自由行，相信赴金門的大陸遊客會越來越多。對於大陸居民赴馬祖旅遊，她表示，有不少大陸居民申請赴馬祖的旅遊簽註，「十一假期」將迎來旅遊高峰。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，對於大陸居民赴馬祖與金門的旅遊狀況，朱鳳蓮做上述表示。

朱鳳蓮指出，關於大陸居民赴金門旅遊，廈門旅遊協會及4家經營赴台遊組團社組成的赴金門考察「踩線團」18日從廈門五通碼頭出發，20日從金門水頭碼頭乘船返回廈門，3天的旅遊考察為大陸居民赴金門旅遊打下良好基礎。

她介紹，22日，大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，受到金門縣政府和民眾的熱烈歡迎，為兩岸旅遊交流合作再添新頁。今天有27名大陸居民赴金門展開自由行。

朱鳳蓮表示，相信赴金門的大陸遊客會越來越多，希望他們在金門有良好的旅遊體驗，也希望台灣政府從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流合作順利進行。關於大陸居民赴馬祖旅遊，目前已有不少大陸居民申請了赴馬祖的旅遊簽註，「十一假期」臨近，相信會迎來一波赴馬祖旅遊高峰。

另外，大陸宣布取消對台34項農產品零關稅，行政院呼籲，中國應回到世界貿易組織（WTO）架構與規範下協商。朱鳳蓮聲稱，民進黨試圖通過世界貿易組織相關機制來商談有關問題，完全是圖謀將台灣問題「國際化」，包藏「台獨禍心」。

朱鳳蓮指出，兩岸協商的基礎是「九二共識」，而不是世界貿易組織框架與規範。

她表示，大陸方面之前對產自台灣的34項農產品進口實行零關稅，是基於踐行「兩岸一家親」理念、推動兩岸貿易正常化推出的措施。但民進黨政府頑堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，阻礙兩岸交流合作，並且單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，「這是問題癥結所在」。

朱鳳蓮 金門 馬祖

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