美過期彈藥發霉防彈衣輸台 國台辦：棋子隨時成棄子台灣不會例外

美國國防部日前公布的報告顯示，美國提供給台灣的軍事援助物資，竟然是40年前的彈藥，還有發霉的防彈背心。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，美國任何時候都以自身利益為優先，「棋子隨時可能成為棄子，台灣也不會例外。」

朱鳳蓮表示，民進黨當局為謀台獨之私利，一邊忍氣吞聲全盤接收美國清理的破銅爛鐵，一邊繼續甘當美國提款機，大肆揮霍臺灣民眾血汗錢。這不僅換不來臺灣民眾的安全，而且還會把民眾推向戰爭的險境。

朱鳳蓮指出，希望廣大臺灣同胞提高警惕，堅決抵制民進黨當局倚外謀獨行徑，堅決反對美西方以台制華圖謀。

至於遼寧號航艦編隊18日航經台灣東北海域。民進黨對此稱，「呼籲中國接受兩岸互不隸屬的客觀事實，停止一切打壓以及軍事威脅行動，勿成為區域麻煩、危險製造者」。朱鳳蓮表示，維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益，是人民解放軍的神聖職責。

朱鳳蓮指出，民進黨及當局頑固堅持台獨分裂立場、不斷進行挑釁對抗，是台海緊張動盪的最大威脅和亂源。無論其怎麼顛倒黑白、混淆是非，都改變不了兩岸同屬一中的客觀事實和兩岸必將統一的歷史大勢，也改變不台獨必將滅亡的宿命。