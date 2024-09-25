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賴清德稱兩岸主權互不隸屬 國台辦：暴露不斷挑釁對抗惡劣本性

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
總統賴清德通過預錄影片亮相Concordia峰會，強調兩岸主權互不隸屬並闡述「和平四大支柱行動方案」。聯合報資料照片
總統賴清德通過預錄影片亮相Concordia峰會，強調兩岸主權互不隸屬並闡述「和平四大支柱行動方案」。聯合報資料照片

賴清德總統25日應紐約非營利組織Concordia之邀，於25日凌晨以英文在2024年度峰會中發表錄影專題演說時強調，民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實。國台辦發言人朱鳳蓮25日痛批，賴清德此番言論，再次暴露出頑固堅持台獨立場、實施台獨分裂、不斷進行挑釁對抗的惡劣本性。

朱鳳蓮指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土一部分的地位從未改變也絕不允許改變。賴清德所謂「互不隸屬」、「堅持主權」的論調，既沒有歷史法理依據，也不符合客觀事實。

朱鳳蓮強調，台灣是中國的台灣。台灣的前途在於國家統一，只能由包括2300萬臺灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。賴清德和民進黨當局持續進行謀獨挑釁，鼓吹倚外謀獨、以武謀獨，置台灣民眾於台獨引戰的險境，嚴重背離歷史大勢，必遭失敗。

而今年是民族英雄鄭成功誕辰400周年，海峽兩岸陸續舉辦各種紀念活動，不過民進黨頻頻給鄭成功貼上所謂「殖民者」等抹黑標籤。朱鳳蓮指出，長期以來，民進黨當局推行去中國化，大搞文化教育台獨，利用台獨史觀毒害臺灣民眾尤其是年輕一代，企圖割斷兩岸歷史與文化血脈，鼓噪島內對立分裂，製造同胞心靈隔閡，為台獨鋪路。

朱鳳蓮表示，台獨從來不是歷史，也不是現實，更不會有未來。無論民進黨當局如何操弄，都改不了兩岸中國人同根同源、同文同種的歷史和事實，斬不斷聯結兩岸同胞的中華文化紐帶，抹不去台灣同胞血脈之中的中華民族基因。兩岸同胞要合力剷除台獨史觀這顆毒瘤，堅定守護中華民族共同家園和文化根脈。

台獨 朱鳳蓮 賴清德

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