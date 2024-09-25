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彭麗媛再度單獨舉行外事活動 出席中美青少年文體聯誼

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平夫人彭麗媛，同中外嘉賓一道觀看中美青少年籃球友誼賽。新華社
大陸國家主席習近平夫人彭麗媛，同中外嘉賓一道觀看中美青少年籃球友誼賽。新華社

大陸國家主席習近平夫人彭麗媛的政治角色，一直是外界關注的話題。而近日她則再度擔綱外事活動，24日下午在北京市第八中學出席「中美友好 青春同行」中美青少年文體聯誼活動。

新華社報導，彭麗媛同來自美國華盛頓州的青少年代表團親切交流。彭麗媛歡迎老師和同學們來華參訪，親身瞭解中國，感知真實的中國。期待中美兩國青少年相知、相交，為中美關係注入正能量。

彭麗媛同中外嘉賓一道觀看了中美青少年籃球友誼賽，並為雙方隊員頒發紀念獎牌。兩國學生啦啦隊表演了充滿活力的健美操，贏得現場陣陣掌聲。

彭麗媛觀看了美國青少年代表團訪華視頻。美方學生代表興致勃勃地介紹了這次參訪大陸多個省市、瞭解不同民族風情、體驗中華優秀傳統文化的難忘經歷和感受。

美國林肯中學副校長阿門愉快地回憶起2015年接待習近平主席和彭麗媛教授訪問林肯中學的情景，衷心感謝大陸主席習近平對兩國青少年交往的關心和支援，願為促進兩國民心相通積極貢獻力量。

彭麗媛表示，這次參訪活動非常豐富多彩，同學們和中國青少年結下了深厚友誼，相信將在大家心裡留下美好印記。中美關係的未來在青年，希望大家回國後同家人、朋友、同學分享訪華見聞，傳遞中國人民的友好情誼，讓中美兩國人民的友誼之樹不斷開花結果。

最後，中美青少年齊聲合唱中文和英文歌曲，彭麗媛同兩國學生親切合影留念，現場氣氛熱烈友好。

2023年11月，習近平在美國舊金山宣布，「未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議。這次華盛頓州10多所中學近百名師生是應大陸全國對外友協邀請來華參訪。

彭麗媛

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