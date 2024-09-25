離岸人民幣兌美元收復「7」關口 去年5月以來首次今年已升值超1.7%

離岸人民幣對美元匯率率先收復「7」這一整數關口。25日上午，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率升破「7」，最高至6.9951，這是去年5月18日以來首次收復這一整數關口。

今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計升值超過1.7%。

澎派新聞報導，中國人民銀行行長潘功勝，24日宣布降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行。降低存量房貸利率，並統一房貸的最低首付比例。創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。

在問答環節，潘功勝表示，近期主要經濟體的貨幣政策進行了調整，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解，而且轉向了升值。

他表示，人民銀行在匯率政策上的立場是清晰的，也是透明的。第一，大陸堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性。第二，要強化預期引導，防止外匯市場形成單邊一致性預期並自我實現，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

每日經濟新聞報導，香港銀行外匯交易員指出，這也是美國聯準會9月降息50個基點後，大陸央行高層對人民幣匯率的首次表態。「先前大陸央行高層強調，擁有充足的穩匯率工具防範匯率單邊超調，與匯率市場形成單邊一致性預期並自我實現，此次央行高層在強調防範匯率超調風險同時，也表達人民幣匯率具備堅實穩定基礎的觀點。」