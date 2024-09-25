陸中東問題特使翟雋訪伊朗：願與伊朗推動熱點問題解決

據大陸外交部網站，2024年9月23日至24日，中國政府中東問題特使翟雋應邀訪問伊朗，分別會見伊朗外交部部長顧問哈吉、部長助理兼中東北非事務總司長舒什塔里，就中伊關係和中東地區局勢交換意見。他向伊方表示，中方支持伊朗和區域國家維護主權、安全、發展利益，願同伊方推動熱點問題全面公正持久解決。

翟雋表示，近年來，在兩國元首戰略引領下，中伊關係維持健康穩定發展。中方願同伊方一道努力，不斷深化中伊全面戰略夥伴關係。當前中東地區正經歷深刻複雜變化，中方支持伊朗和區域國家維護主權、安全、發展利益，願同伊方加強在區域事務中的溝通協調，推動熱點問題全面公正持久解決，實現區域和平、穩定與發展。

伊方表示，伊朗新政府將發展伊中全面戰略夥伴關係置於外交優先方向。伊方讚賞中方推動巴勒斯坦內部和解，並感謝中方推動伊朗與沙烏地阿拉伯改善關係。伊方願同中方加強在中東事務的協調配合，共同促進區域安全穩定。