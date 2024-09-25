純血鴻蒙啟動公測 供應鏈：Mate70零部件已同步開啟供貨

純血鴻蒙有了最新進展。華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東宣布，HarmonyOS NEXT將於10月8日開啟公測。該系統被外界視為華為與安卓切割，採用自研架構的關鍵舉措。

此外，多位手機零部件供應商透露，目前華為下一代旗艦手機Mate70的部分零部件已開始供貨。「我們的產線在中秋節前開始量產了，內部得到的消息是手機將於11月上市，樂觀的話10月底也會有新的消息。」。

第一財經日報報導，市場層面不斷釋放的消息顯示純血鴻蒙的商用已經進入最後「衝刺」階段，資本市場上如常山北明、潤和軟體、科藍軟體等被冠以鴻蒙概念的股票已經經歷了一波狂歡。

但與市場上的熱鬧相比，華為內部的氛圍更為「冷靜」。多位知情人士表示，在最後階段，鴻蒙與境內龍頭應用的磨合仍在進行，硬體層面，包括手機、PC等設備的適配也在緊張推進。「好多人已經沒有了假期的概念，會議一直開到凌晨。」華為內部人士說。

先前，華為副董事長、輪值董事長徐直軍在今年第1季對外表示，華為期望在今年的Mate70系列手機開售時，能夠搭載「純血鴻蒙」作業系統上市。

但如果要趕上這一時間，就需要硬體與軟體兩方都不能「掉鏈子」。

一位華為內部人士表示，「最理想的狀態是Mate70首發的時候可以搭載純血鴻蒙系統，但目前節奏是緊迫的，內部希望是循序漸進，有一個好的結果。」

根據華為最新公布的數據，目前已有超1萬個應用和元服務上架HarmonyOS NEXT應用市場，滿足消費者99.9%的使用時長。

從龍頭關鍵應用來看，今年6月中旬，騰訊人士表示，包括微信在內的多款產品正進行鴻蒙系統的開發適配與技術溝通工作。此外，螞蟻數科、釘釘以及支付寶在內的阿里系應用也已加入原生鴻蒙陣營。而硬體層面，除了鞏固大陸國產供應鏈的合作外，華為高階手機的組裝生產線也在擴產中。

余承東表示，鴻蒙是一個新生命，正在努力成長，華為用一年的時間走過了國外作業系統生態發展十多年的路，這在歷史上還前所未有，挑戰巨大。

他還指出，首批參與公測的機型包括華為Mate 60系列、華為Mate X5系列，以及華為MatePad Pro 13.2吋系列。

此外，近期在華為三折手機的交付儀式上，余承東稱，由於制裁相關影響，目前的華為PC或將是最後一批搭載Windows系統的筆記型電腦，後續將會有鴻蒙系統的PC產品。

余承東提到，華為是可以不用美國的器件，因為做到了這種完全替代，美國制裁造成了這樣結果，美國的器件原來用得很多，現在大幅度減少了，甚至可以完全替代了。

隨著華為手機、PC等終端業務逐步切換「純血鴻蒙」，該系統的市占將不斷提升。根據調研機構Counterpoint發布的最新數據顯示，鴻蒙作業系統在2024年第1季1全球市占達到4%。

在大陸市場，鴻蒙首次超越iOS，成為市場第2大作業系統。此外，鴻蒙作業系統的5G普及率從2023年第1季1的9%升至50%。