美前官員：美中會談後北京加碼擾台 盼對中更強硬

前美國官員包士可表示，美中過去多次對話只開啟了關係惡化的循環，白宮官員蘇利文訪中反而使北京升級對台侵擾；北約秘書長日前呼籲中國停止支持俄羅斯，盼蘇利文訪中期間，也曾發出同樣強烈的訊息。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月訪問北京，這是8年來首次有美國國安顧問訪中，目的是因應中國在南海及對台灣日益強勢的行動，及中國持續支持俄羅斯，導致美中不斷升級的緊張局勢。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（JosephBosco）今天投書「國會山莊報」（The Hill）指出，在過去3年半裡，美中軍職及文職官員曾進行多次會談，兩國領導人也曾會晤。

包士可表示，美國總統拜登與中國領導人習近平近年會談後，中國採取軍事、經濟及外交行動，引發美國回應，開啟了新一輪關係惡化的循環，需要透過對話來緩解緊張局勢。

他指出，中國及其支持者認為，中國採取激烈行動，例如意圖封鎖台灣的軍演，是為回應台灣或美國挑釁行為。因中國認為台灣與美國或其他國家間任何正常的互動，都會鼓勵台灣脫離中國，走向獨立。

而美國不斷宣稱不支持台獨，以安撫北京。但美中在台灣問題上的矛盾遠比阻止台灣宣布正式獨立更為深刻及難解。

他表示，北京同樣強烈反對台灣目前享有的實質獨立。台灣與美國和其他國家的正常政治往來，表明台灣持續享有實質獨立，這對北京而言就像喉中刺。習近平也曾說台灣問題不能一代一代傳下去。

至於蘇利文訪中時與中共中央軍委副主席張又俠會晤是否有助於緩解美中在印太區域的緊張局勢或改善北京的行為？包士可指出，中國不僅持續，還升級在台灣水域及防空識別區的入侵行動。

他說，中國派遣一艘航空母艦及兩艘驅逐艦，穿越台灣東北部水域，並首次進入日本的鄰接區。然而，2007年以來，美國一直不敢派遣航母戰鬥群穿越台海的國際水域。

即將卸任的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）上週表示，中國已經成為俄羅斯對烏克蘭戰爭的關鍵支持者，「我呼籲中國停止支持俄羅斯的非法戰爭」。

包士可表示，希望蘇利文訪問北京期間，也曾發出同樣強烈的訊息。