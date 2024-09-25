王毅會德外長：濫徵關稅不符合任何一方利益

據大陸外交部網站，赴紐約參加聯合國大會的中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅當地時間9月24日會見德國外交部長貝爾伯克。王毅就中歐電動車反補貼關稅問題以不點名的方式表示，將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理相關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。貝爾伯克也表示，歐盟應努力保持市場開放。

貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，兩國合作互利共贏，領域廣闊。德國堅持一個中國政策沒有任何改變。德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，透過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。

她並表示，作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。德方重視中國在國際事務中的重要作用，願同中方加強在聯合國等多邊機制的協調，並積極推動歐盟與中國關係的發展。

雙方也就烏克蘭危機、中東局勢等交換了意見。

王毅表示，今年以來，中德高層密切互動，兩國領導人為雙邊關係做出戰略規劃。經貿合作維持高水準發展，特別是綠色、數位、創新等新興領域合作取得務實成果，充分體現中德關係的互利性、策略性。中國共產黨二十屆三中全會錨定中國式現代化目標，決定進一步全面深化改革，推動高水準對外開放。

他說，許多德國企業已經敏銳掌握這一先機，積極開拓中國市場，上半年德國對華投資額創歷史新高。中德作為世界第二、第三大經濟體，從彼此發展中受益並共同為世界和平與繁榮作出貢獻，也為世界注入穩定性。

王毅說，中方高度重視中德關係，願同德方一道，增強政治互信，加深利益融合，進一步深化兩國全方位戰略夥伴關係。明年是中國和歐盟建交50週年，中歐關係半世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定。中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二。

他表示，將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理相關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

王毅祝賀德國作為共同協調員推動未來高峰會取得成功，表示中國一貫支持聯合國在國際事務中發揮核心和主導作用，願同包括德國在內的各方加強協調，推動聯合國和安理會切實把維護和平與安全的責任承擔起來。