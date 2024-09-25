快訊

馬來西亞為何要勾搭俄國？加入金磚的避險戰略分析

總預算案投棄權票引藍營眾怒 羅廷瑋致歉：做一個勇敢的國民黨立委

新聞眼／北檢辦案慢半拍 能挖出進口蛋黑幕？

王毅會德外長：濫徵關稅不符合任何一方利益

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外長王毅24日在聯合國大會會見德國外交部長貝爾伯克。圖為今年2月王毅訪問德國時與貝爾伯克會面。（法新社）
大陸外長王毅24日在聯合國大會會見德國外交部長貝爾伯克。圖為今年2月王毅訪問德國時與貝爾伯克會面。（法新社）

據大陸外交部網站，赴紐約參加聯合國大會的中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅當地時間9月24日會見德國外交部長貝爾伯克。王毅就中歐電動車反補貼關稅問題以不點名的方式表示，將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理相關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。貝爾伯克也表示，歐盟應努力保持市場開放。

貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴，兩國合作互利共贏，領域廣闊。德國堅持一個中國政策沒有任何改變。德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，透過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。

她並表示，作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。德方重視中國在國際事務中的重要作用，願同中方加強在聯合國等多邊機制的協調，並積極推動歐盟與中國關係的發展。

雙方也就烏克蘭危機、中東局勢等交換了意見。

王毅表示，今年以來，中德高層密切互動，兩國領導人為雙邊關係做出戰略規劃。經貿合作維持高水準發展，特別是綠色、數位、創新等新興領域合作取得務實成果，充分體現中德關係的互利性、策略性。中國共產黨二十屆三中全會錨定中國式現代化目標，決定進一步全面深化改革，推動高水準對外開放。

他說，許多德國企業已經敏銳掌握這一先機，積極開拓中國市場，上半年德國對華投資額創歷史新高。中德作為世界第二、第三大經濟體，從彼此發展中受益並共同為世界和平與繁榮作出貢獻，也為世界注入穩定性。

王毅說，中方高度重視中德關係，願同德方一道，增強政治互信，加深利益融合，進一步深化兩國全方位戰略夥伴關係。明年是中國和歐盟建交50週年，中歐關係半世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定。中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二。

他表示，將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理相關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

王毅祝賀德國作為共同協調員推動未來高峰會取得成功，表示中國一貫支持聯合國在國際事務中發揮核心和主導作用，願同包括德國在內的各方加強協調，推動聯合國和安理會切實把維護和平與安全的責任承擔起來。

德國 歐盟 王毅

延伸閱讀

王毅指日方勿將深圳案政治化遭疑 陸外交部：日本有人在炒作

三個月內兩起...陸日籍學童接連遇襲 陸外交部：沒有「仇日教育」

日童遇襲死亡案：日外相要求北京打擊反日言論

王毅見日外相 籲勿將日童遇害事件政治化和擴大化

相關新聞

王毅會日外長 籲勿政治化日童案

針對深圳日童遇害案，日本外相上川陽子當地時間廿三日在紐約聯大會議期間會見中國大陸外長王毅，希望中方妥善處理並保障在陸日本...

共同家園論壇／張志軍：續完善台胞政策

第十三屆共同家園論壇23日在福建平潭舉行。本屆論壇以「好的生活好的未來」為主題，邀請兩岸各界人士齊聚一堂、共襄盛會。海協...

王毅會德外長：濫徵關稅不符合任何一方利益

據大陸外交部網站，赴紐約參加聯合國大會的中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅當地時間9月24日會見德國外交部長貝爾伯克。...

【專家之眼】中國大陸願將南海爭端送交國際法院嗎？

近期南海緊張大幅升高，美國與國際社會其他成員，此包括日本、 澳洲、 英國 、法國、德國、加拿大、紐西蘭、歐盟等，紛紛發佈...

日對陸旅遊警示 維持「層級0」

在環太平洋的先進國家中，目前只有日本對於前往中國大陸的旅遊警示是處於「層級○」。經歷深圳日本男童遭到刺殺事件後，日本外務...

深圳日童遇襲掀恐慌...日駐中大使訪遼寧大連市 要求確保日僑學校安全

日本駐中國大使金杉憲治今天到訪遼寧大連市，與大連市委書記熊茂平舉行會談。鑑於廣東深圳市日前發生的日籍男童遇襲身亡案，金杉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。