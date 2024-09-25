日對陸旅遊警示 維持「層級0」

在環太平洋的先進國家中，目前只有日本對於前往中國大陸的旅遊警示是處於「層級○」。經歷深圳日本男童遭到刺殺事件後，日本外務省仍表示，現階段沒有打算檢討提升。

中央社報導，產經新聞指出，在美、澳、韓等環太平洋先進國家中，目前只有日本對大陸旅遊警示為「層級○」，在深圳發生日本男童被刺殺事件後，有日本國會議員提出提高警示級別。然而，日本外務省表示，目前沒有研擬檢討（提升層級），但會從中長期的觀點進行綜合判斷。

目前美國對大陸旅遊警示風險為四個層級中的第三級「非必要勿前往」，這是去年因應大陸國安法，美國務院認定「在中國境內，存在中國政府對美國公民不當拘留的風險」。

台灣方面，陸委會六月廿七日公布，調升大陸及港澳旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。

加拿大、澳洲和紐西蘭的風險級別，都屬四個層級中的第二級。南韓國情院也發出旅遊警戒，警示七月起入境中國可能被任意檢查手機、任意拘捕。

日本外務省針對本國公民在海外旅遊和滯留所設的警示層級有四階段，包括「層級一」（需充分注意）、「層級二」（非必要，盡量不要前往）、層級三（停止前往）、層級四（勸告離境）。

儘管今年六月蘇州發生日本人母子被襲擊事件，日前又發生深圳的日本男童遭刺殺事件，日本對大陸旅遊警示層級仍未提高，除新疆和西藏外，其他地區旅遊警示保持「層級○」。

深圳事件後，日本外務省只有提醒「請帶著孩子前往旅遊的家庭，務必注意行動」。