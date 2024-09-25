王毅會日外長 籲勿政治化日童案

針對深圳日童遇害案，日本外相上川陽子當地時間廿三日在紐約聯大會議期間會見中國大陸外長王毅，希望中方妥善處理並保障在陸日本人的安全。王毅承諾中方將依法調查處理這起個案，呼籲日方冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

日要求陸確保日人安全

針對中日外長會談，綜合日本外務省和大陸外交部發布，上川陽子要求中方盡快查明真相，包括行凶者的動機，並向日方作出明確解釋，同時確保在大陸的日本公民特別是兒童的安全。她並強烈呼籲中方，立即打擊在社交平台上毫無根據的、惡意的、反日的發文內容。

上川陽子呼籲，日中兩國作為鄰國，應正視阻礙兩國本應實現的交流問題，並為改善這種狀況做出認真的努力。對於中日副外長廿三日在北京會談達成兩國應合作確保在大陸日本居民特別是兒童安全的具體措施，上川說，雙方決定繼續透過外交管道進行磋商。

據中方發布，王毅此次是應約會見上川陽子，他重申大陸將依法調查處理這起個案，也將一如既往依法保障所有在陸外國公民的安全，呼籲日方應冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

陸指日媒炒作安全風險

日男童案後，中方加強日本在陸機構安保。圖為警察和保安在日本駐北京大使館前，檢查一名帶著鮮花的送貨員（右）。（法新社）

不過，王毅「政治化和擴大化」的說法引起日媒質疑，大陸外交部發言人林劍昨在記者會上回應，中方注意到，日本國內有人把這起個案與大陸社交網路上「反日」的言論相關聯，放大炒作安全風險，這種言論明顯不符事實。

有媒體追問「是否認為此案與大陸社交媒體上的反日言論無關」，林劍回稱，在大陸沒有所謂「仇日」教育，指事件後有不少當地市民獻花悼念等自發行動也表明了反對暴力，祈願中日人民世代友好。

王毅促安排監測核廢水

此外，中日廿日甫就福島核汙水排海達成共識，大陸恢復日本水產品進口議題受矚。王毅表示，日本既然同意接受長期國際監測安排和大陸等利害關係人獨立取樣監測，就應說到做到，不要節外生枝。上川則說，希望盡快進行額外的監測，以確保在取消法規方面取得明顯進展。

據日方發布，上川還向王毅表達了對東海局勢、中方拘留日本國民的的嚴重關切，要求中方就日前中共軍機侵犯日本領空的行為提出解釋。

就中日關係，王毅聲稱，全面推動中日戰略互惠關係是雙方的共同責任，希望日方同中方相向而行，掌握兩國關係正確方向，把兩國領導人的共識落實處，推動中日關係健康穩定發展。