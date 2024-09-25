共同家園論壇／張志軍：續完善台胞政策

第十三屆共同家園論壇23日在福建平潭舉行。本屆論壇以「好的生活好的未來」為主題，邀請兩岸各界人士齊聚一堂、共襄盛會。海協會會長張志軍出席活動表示，大陸將持續完善增進台胞扶持的制度和政策，擴大兩岸民眾的受益面，並強調「兩岸關係根基在民間，動力在人民」。

中通社報導，大會23日上午在平潭麒麟榮譽酒店開幕，除張志軍外，福建省委副書記羅東川、平潭區委書記賴軍、區委會主任黄建波等大陸政要出席。國民黨前副主席蔣孝嚴、彰化前縣長卓伯源、國民黨南投縣立委游顥、馬祖縣議會議長張永江、花蓮縣議會議長張峻等近500名兩岸人士參加。

張志軍致詞表示，「我們將持續完善增進台灣同胞扶持的制度和政策，擴大兩岸民眾的受益面」。羅東川介紹，福建打造兩岸社會、情感、經濟融合的樣本，吸引台胞、台青赴陸學習、就業、創業、生活。今年上半年，從福建口岸入境的台胞達43.4萬人，增長1.6倍；新設台企1121家，增長27.4％。