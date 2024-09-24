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深圳日童遇襲掀恐慌...日駐中大使訪遼寧大連市 要求確保日僑學校安全
日本駐中國大使金杉憲治今天到訪遼寧大連市，與大連市委書記熊茂平舉行會談。鑑於廣東深圳市日前發生的日籍男童遇襲身亡案，金杉憲治要求加強大連日本人學校的安全措施。
深圳日本人學校10歲男童18日上學途中被刺傷後不治。這是3個月內第2起日本學童在中國遇襲，引發日僑不安。
據日本共同社中文網晚間的消息，消息人士透露，熊茂平表示已採取在學校周邊增派保安等具體措施。
報導說，大連市有超過1700家日資企業進駐。金杉憲治在會談中指出，案件發生後，對在中國的日企而言「來到了大的岔路口，情況極其嚴峻」。他還認為，「對日中關係正在逐步產生影響」。
據報導，熊茂平表示會注意日方的擔憂，並說讓包括日僑在內的市民安全放心極其重要。
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