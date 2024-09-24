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深圳日童命案衝擊中日關係 大陸駐日使館提醒民眾在日本提高防範

中央社／ 台北24日電
中國大陸廣東省深圳市，一名日本10歲兒童18日在上學途中被歹徒刺傷後次日身亡。圖為一名婦女在深圳日本人學校外獻上一束鮮花。圖／路透社
中國大陸廣東省深圳市，一名日本10歲兒童18日在上學途中被歹徒刺傷後次日身亡。圖為一名婦女在深圳日本人學校外獻上一束鮮花。圖／路透社

深圳一名日本學童遇刺身亡後，中國駐日本大使館今天發布通告，提醒「十一」長假赴日旅遊及旅居日本的中國民眾「鑑於當前形勢」，要「提高防範意識，確保出行安全」。如遇糾紛要「理性表達訴求」，透過協商或法律途徑維權。

中國駐日使館官網24日發布一項通告提出6大要點，「樹牢安全意識」被列為首位，其次依序是做好行前準備、謹慎選擇項目、注意交通安全、妥善保管財物及謹防電信詐騙。

通告在「樹牢安全意識」指出，「留意當地安全風險」，遠離遊行、示威、集會人群。「遵守當地法律法規，尊重當地風俗習慣」。拍照、錄影、使用無人機等須符合當地規定。

通告提到，如遇糾紛要「理性表達訴求」，透過協商或法律途徑維護自身合法權益。緊急情況「請及時向日本警方報案，並聯絡駐日本使領館求助」。

通告在「謹慎選擇項目」還強調，謹慎赴「獵奇」景點打卡，避免前往未開發、缺乏安全保障區域。

通告在「做好行前準備」提到，日本「自然災害多發」，出發前應提前了解目的地風險形勢、氣象預警和防災訊息；並在「注意交通安全」指日本機動車「靠左行駛、車速較快」。

日本 深圳 風險

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