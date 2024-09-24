批評聲浪不減...大陸延後退休年齡 陸人社部：制定彈性退休具體辦法

中國人力資源和社會保障部副部長李忠今天表示，在明年元旦正式實施「漸進式延遲法定退休年齡」前，將會同有關部門加快制定推出相關政策和支持措施，並制定彈性退休具體辦法，進一步明確「彈性退休怎麼辦理」。

延後法定退休年齡近來成為中國社會熱議話題，民間看法分歧，批評聲浪始終不減。界面新聞報導，李忠24日下午出席國新辦的「推動高質量發展」系列記者會，作上述表示。

李忠表示，中國全國人大常委會議13日審議通過「關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」後，中國國務院19日召開了工作動員部署視訊會議，全面部署各項工作。

他指出，從現在到明年1月1日改革實施之間的3個多月時間，中國人社部將會同有關部門，認真落實決策部署，「穩妥有序」做好這項改革實施的各項準備工作。

李忠指出，中國人社部將從以下3方面入手做好相關工作：

一是抓緊制定完善配套政策措施。根據各方面的意見建議，對需要制定的配套政策措施進行了認真梳理。例如促進就業、保障勞動者權益、高海拔地區職工退休等方面的政策。 李忠表示，中國人社部將會同有關部門，加快制定推出相關政策和支持措施。同時落實「自願、彈性」原則，制定彈性退休具體辦法，進一步明確「彈性退休怎麼辦理」。 二是加強對改革政策的宣傳解讀。將透過各地社保經辦窗口、電話熱線等管道，為廣大勞工提供政策業務諮詢，「講透徹政策考慮，講明白保障措施，講清楚辦事流程」，幫助勞工更好了解掌握政策。 三是做好經辦服務的各項準備工作。按照「高效辦成一件事」的理念和要求，調整完善社保經辦業務規程，加強部門訊息共享，簡化程序、優化流程，方便單位和勞工辦理相關業務。

中國第14屆全國人民代表大會常務委員會第11次會議13日通過「全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」，從2025年元旦起延後法定退休年齡，較現行的退休年齡延後3至5歲。其中，男性延後至63歲；女性員工延至55歲、女性幹部延至58歲。未來將用15年時間逐步調整。