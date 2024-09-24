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王毅指日方勿將深圳案政治化遭疑 陸外交部：日本有人在炒作

中央社／ 台北24日電
深圳日本人學校10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效死亡。圖為該學校門口。圖／路透
深圳日本人學校10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效死亡。圖為該學校門口。圖／路透

中國外長王毅昨天針對深圳日童遇害案，發表日方應避免「政治化和擴大化」一語，今天在中國外交部記者會上遭日媒質疑，要求中方說明。發言人林劍則回答，日本國內有人把此案與反日言論相關聯，放大炒作安全風險，明顯不符事實。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合澎湃新聞及外媒報導，日本放送協會（NHK）記者提問，對於深圳日本學生遇襲一事，中國外長王毅在紐約會見日本外相上川陽子時說，日方「應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」，中方可否說明什麼是「政治化和擴大化」？

根據報導，林劍回答，他重申「這是一起個案」，中方正依法調查處理。中方注意到，日本國內有人把這起個案與中國社交網路上「反日」的言論相關聯，放大炒作「安全風險」，這種言論「明顯不符合事實」。

林劍聲稱，中方將一如既往保障所有在中國的外國公民安全，希望日方「冷靜理性地看待這起個案，避免政治化和擴大化」。

中國外交部官網今天公布，王毅美東時間23日在紐約會見上川陽子時說，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這起「個案」，一如既往依法保障所有在中國的外國公民安全。

王毅並表示，日方「應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」。

根據公布內容，上川陽子向王毅表示，兩國關係的重要基礎在於民眾之間的交往。希望中方妥善處理日本學生在深圳遇襲擊事件，保障在中國的日本人安全。

上川陽子 日本 深圳 王毅

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