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三個月內兩起...陸日籍學童接連遇襲 陸外交部：沒有「仇日教育」
中國大陸三個月內就發生了兩起日本學校學童遇襲事件，是否與大陸社交媒體上充斥著「反日」言論有關？對此，外交部發言人林劍未直接回應僅強調，中國沒有所謂的「仇日教育」。
林劍在24日例行記者會回答相關提問時表示，在18日深圳日籍男童遇襲身亡後，不少當地市民獻花悼念的自發行動表明了大陸民眾反對暴力、祈願中日兩國人民世代友好的意願。
林劍說，「我們主張以史為鑒，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭的悲劇再重演。要珍愛來之不易的和平，更好地面向未來。」
日本共同社報導，日本外相上川陽子當地時間23日在紐約聯合國總部與大陸外長王毅會談時，一開始會就對日籍男童遇襲案，要求中方給出明確說明、防止重演、早日查明包括嫌疑人動機在內的事實真相並作出嚴正處罰。
上川並指出，中國的社交平台上「毫無根據、性質惡劣的反日帖子」，直接發展成了威脅兒童安全的事態。她表達這「絕對無法容許」，要求大陸盡快取締處理。
據大陸外交部新聞稿，王毅則告訴上川，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這起「個案」，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全。他並呼籲日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。
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