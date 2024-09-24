快訊

央行重手打炒房挨批「濫殺無辜」 楊金龍：1個月內提排除條款

超思蛋案遭質疑「慢辦」今出手 承辦檢察官與京華城案同一人

聽新聞
0:00 / 0:00

三個月內兩起...陸日籍學童接連遇襲 陸外交部：沒有「仇日教育」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部長王毅當地時間23日在紐約會見日本外相上川陽子。圖／新華社
大陸外交部長王毅當地時間23日在紐約會見日本外相上川陽子。圖／新華社

中國大陸三個月內就發生了兩起日本學校學童遇襲事件，是否與大陸社交媒體上充斥著「反日」言論有關？對此，外交部發言人林劍未直接回應僅強調，中國沒有所謂的「仇日教育」。

林劍在24日例行記者會回答相關提問時表示，在18日深圳日籍男童遇襲身亡後，不少當地市民獻花悼念的自發行動表明了大陸民眾反對暴力、祈願中日兩國人民世代友好的意願。

林劍說，「我們主張以史為鑒，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭的悲劇再重演。要珍愛來之不易的和平，更好地面向未來。」

日本共同社報導，日本外相上川陽子當地時間23日在紐約聯合國總部與大陸外長王毅會談時，一開始會就對日籍男童遇襲案，要求中方給出明確說明、防止重演、早日查明包括嫌疑人動機在內的事實真相並作出嚴正處罰。

上川並指出，中國的社交平台上「毫無根據、性質惡劣的反日帖子」，直接發展成了威脅兒童安全的事態。她表達這「絕對無法容許」，要求大陸盡快取締處理。

據大陸外交部新聞稿，王毅則告訴上川，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這起「個案」，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全。他並呼籲日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

外交部 日本 深圳 王毅

延伸閱讀

日童遇襲死亡案：日外相要求北京打擊反日言論

以黎衝突升高 王毅：堅持站在阿拉伯兄弟一邊

王毅會見印度國安顧問：推動中印重回健康穩定軌道

王毅會印度國安顧問 討論邊境事務與改善雙邊關係

相關新聞

三個月內兩起...陸日籍學童接連遇襲 陸外交部：沒有「仇日教育」

中國大陸三個月內就發生了兩起日本學校學童遇襲事件，是否與大陸社交媒體上充斥著「反日」言論有關？對此，外交部發言人林劍未直...

批評聲浪不減...大陸延後退休年齡 陸人社部：制定彈性退休具體辦法

中國人力資源和社會保障部副部長李忠今天表示，在明年元旦正式實施「漸進式延遲法定退休年齡」前，將會同有關部門加快制定推出相...

王毅指日方勿將深圳案政治化遭疑 陸外交部：日本有人在炒作

中國外長王毅昨天針對深圳日童遇害案，發表日方應避免「政治化和擴大化」一語，今天在中國外交部記者會上遭日媒質疑，要求中方說...

監禁10周年！陸控學者伊力哈木「鼓吹新疆獨立」 歐盟再籲釋放

23日是維吾爾族經濟學者、人權活動家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）被監禁滿10年的日子，歐盟再次呼籲，中國應...

美擬禁陸汽車軟硬體 陸外交部：停止以國安行打壓之實

外電稱拜登政府正擬定新規，以國安為由阻止銷售和進口產自中國及俄羅斯的聯網汽車軟硬體。對此，大陸外交部發言人林劍24日在例...

中「懲獨22條」首案 控台資通電軍3人網攻…台防部：非事實

中國國安部24日以對大陸發動網路攻擊為名，聲稱對台灣「資通電軍」三名現役軍人立案偵查。這是中國今年6月21日公布「關於依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。