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監禁10周年！陸控學者伊力哈木「鼓吹新疆獨立」 歐盟再籲釋放

中央社／ 台北24日電
23日是維吾爾族經濟學者、人權活動家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）被監禁滿10年的日子。圖／美聯社
23日是維吾爾族經濟學者、人權活動家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）被監禁滿10年的日子。圖／美聯社

23日是維吾爾族經濟學者、人權活動家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）被監禁滿10年的日子，歐盟再次呼籲，中國應立即且無條件釋放伊力哈木等被關押中的人權捍衛者、律師、知識分子。

歐盟對外事務部（European Union External Action Service, EEAS）23日在官網發出聲明，為2019年歐洲議會沙卡洛夫人權獎（Sakharov Prize）得主伊力哈木發聲。

伊力哈木2014年9月23日被判無期徒刑，囚禁在烏魯木齊第一監獄。

他原是中國大陸中央民族大學講師，於2006年創辦「維吾爾在線」網站。2014年7月底，中國官方指控他與境外「東突厥斯坦解放組織」勢力勾結，利用網際網路鼓吹新疆獨立，利用講堂煽動暴力、推翻政府、從事分裂活動。

歐盟聲明指伊力哈木在20多年的時間裡，致力於促進維吾爾族和漢族之間的對話和理解。

聲明說，對伊力哈木的監禁代表了新疆人權處境令人擔憂，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）2022年的評估報告也指出了這樣的狀況。歐盟一直呼籲中國政府尊重並保障維吾爾、西藏等中國境內各族群及各信仰群體的人權。

非政府組織人權觀察（HRW）23日也在官網上呼籲釋放伊力哈木。其亞洲區副主任王松蓮說，對伊力哈木的終身監禁，標誌了中國政府2014年開始在新疆的鎮壓，伊力哈木和平的批評卻被判無期徒刑，反映出中國政府對維族人嚴格的壓制。

人權 歐盟 維吾爾

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