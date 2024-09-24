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美擬禁陸汽車軟硬體 陸外交部：停止以國安行打壓之實
外電稱拜登政府正擬定新規，以國安為由阻止銷售和進口產自中國及俄羅斯的聯網汽車軟硬體。對此，大陸外交部發言人林劍24日在例行記者會上表示，中方注意到，美國業界對此有不少的質疑聲音。他並呼籲美國停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，為各國企業營造開放、公平、透明、非歧視的營商環境。
林劍表示，美方針對特定國家企業及產品採取歧視性做法，違反世貿組織的基本原則，擾亂國際貿易投資，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身的利益。中方將堅決維護自身合法權益。
美國商務部23日正式宣布，將提議禁止美境內智能網聯汽車使用來自中國的關鍵軟硬體，並希望於明年1月20日前，即新任總統上任之時，確定最終規則。
路透報導，美國商務部信息和通信技術辦公室主任利茲．坎農（Liz Cannon）預計，目前在中國生產，在美國銷售的任何汽車都將在禁令之內。如按此規定，美國汽車巨頭通用汽車和福特汽車也將停止從中國向美國進口汽車。
據了解，通用在美國銷售的別克昂科威（Envision），以及福特的林肯航海家（Nautilus）都在中國大陸完成組裝。今年上半年，通用在美國賣出約2.2萬輛昂科威，福特則賣出1.75萬輛航海家SUV。對此，福特與通用都未有官方回應。
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