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誤闖？日艦7月「進入」陸領海 日方證實艦長同月遭替換

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本今年7月發生海上自衛隊涼月號護衛艦闖入中國領海事件，有關該艦長傳遭撤換，日本防衛大臣木原稔今天在內閣會議後記者會上證實，「7月已替換（艦長）是事實」。

日本共同社報導，海上自衛隊研判艦長未能掌握艦艇正確位置。該艦長今年5月才剛上任，7月遭解職。不過，木原並未說明涼月號艦長遭替換的理由，也避談有關闖入中國領海的事實關係。

日中外交管道消息人士透露，涼月號7月4日上午在中國浙江省沿岸起算22公里的中國領海內，「航行」約20分鐘。

發現涼月號「進入」中國領海的海上自衛隊基地向涼月號提出詢問，得到艦長回覆「不知道艦艇已進入到不能進入的地點」。

日本政府已私下向中國方面表示，該艦長當時因未能掌握艦艇正確位置，誤闖中國領海。

共同社日前報導，7月10日獲知涼月號7月4日曾一度在中國領海內「航行」，當時該海域周邊已被預告將實施共軍實彈射擊訓練。中國政府為此向日本方面表達「嚴重憂慮」。

位置 日本 自衛隊

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