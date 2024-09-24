大陸控遭國軍網攻 專家：北京試圖營造受害形象

中國宣稱網攻中港澳駭客組織「匿名者64」背後為台灣國防部。專家剖析，北京試圖營造受害形象，稀釋國際對於中國網軍威脅他國資安的譴責；扯上「懲獨」則有對內表忠目的。

前國防大學政戰學院院長余宗基24日對中央社剖析，中共單方面地宣稱駭客網攻行為來自國軍，這樣的動作是出於政治動機；倘若真的有查獲諜報相關內容，一般來說是不會對外揭露的，因為這反倒會洩漏了偵防管道，中共作為不合常理。

余宗基認為，中共釋放這個訊息的政治動機在於，試圖營造中國也是遭受境外網軍攻擊的受害者形象，合理化自身網路防衛行為，轉移國際社會對於中國網軍滲透他國的關注；另也製造其具備國軍個資的掌握力，達到心理威懾效果。

他提到，中共發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）後，需要一個殺雞儆猴對象，於是在對外宣稱查獲國軍駭客組織的同時重申「反台獨」。

他強調，網攻是數位國土無形戰爭，隨時隨地在發生，台灣在這一塊主要是以防禦為主，較少採取主動攻勢；中國刻意放大、操作對台灣的指控，看起來對於台灣認知作戰的成分比較多。

財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社指出，這是中國刻意操作的錯誤訊息、惡意宣傳，各國在執行防衛數位國土作業上，基本上都是低調進行，不可能如其所言「在社交媒體發布動態」、「吸引流量」。

蘇紫雲認為，中國國安部刻意點名3名軍職人員，意圖在於打擊台灣內部民心，其又提到「懲獨22條」，則是為了展現對內表忠態度，達到大內宣效果。

蘇紫雲指出，北京透過對外宣稱被網攻消息以試圖形塑受害者形象，目前各個民主國家都在關注中國網軍攻擊、滲透他國資安等情形，於是北京透過抹黑台灣以強化「也是受害者」印象；這波訊息操弄兼具對內、對外、心理戰等複合目的。

中國國家安全部微信公眾號23日發文指稱，名為「匿名者64」駭客組織今年以來對於中港澳地區頻繁展開網路攻擊，經過調查發現，該組織的背景為台灣資通電下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心。