日童遇襲死亡案：日外相要求北京打擊反日言論

根據日本共同社報導，日本外務省透露上川陽子週一（9月23日）與王毅在紐約聯合國高層會議期間，舉行了約一個多小時的會談。上川陽子在會議期間要求北京向日方提供有關深圳攻擊事件的深入信息，並立即打擊在網路上的反日言論，並向王毅表示：「中國應做出更多努力，消除阻礙兩國更好交流的障礙」。

中國外交部新聞稿也寫道，上川陽子表態希望中方妥善處理日本男童在深圳遇襲事件，並保障在華日本人的安全。

王毅則強調，中方將依法調查處理該起個案，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全，「日方應冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」。

日本副外相訪北京

在中日外長會面之前，日本副外相柘植芳文也在23日前往北京與中國副外交部長孫衛東舉行談話。

孫衛東強調深圳襲擊案為一起「孤立個案」，中國將保障包括日本人在內的所有外國公民人身安全，而兒童是所有國家都優先保護的對象，中國堅決懲治暴力。

柘植芳文則是要求中國採取具體措施保障在華日僑安全，且為避免類似事件重演，日本方面也主張要北京徹底管控中國社交媒體上「毫無根據且帶有惡意的反日發文」，並要求中方查清深圳事件，包括作案動機在內的真相，提供日方明確說明。

中國外交部發言人林劍週一回應柘植芳文訪北京一事時說，中日雙邊同意保持溝通，避免偶發個案影響兩國關係。被問及日方要求管控反日言論時，林劍則稱：「中國沒有所謂『仇日教育』......我們主張以史為鑑，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛來之不易的和平，更好面向未來。」

中國社交平台管控言論

一名居住在深圳的日本籍的男童在本月18日上學途中，遭到一名44歲的中國籍男子持刀攻擊後死亡，引發日本輿論譁然。由於事發當天為「九一八事變」93周年，中國社群媒體上出現大量反日言論，也讓日方質疑在網路擴散的反日、仇日言論為導致日本公民遭攻擊的原因之一。

中國短影音平台「快手」21日發布公告指，針對個別發布煽動中日對立、蹭熱炒作的不實有害訊息做處理，已有90多個違規帳號被禁言、禁評和封號。

深圳日籍學生遇襲是近3個月以來，中國境內第二度發生日本人遭攻擊事件。今年6月，中國蘇州的日本人學校校車持刀襲人事件造成一名中國女子胡友平死亡，引發中國社群平台上熱議，網路上流傳大量反日情緒言論。

隨後包含網易，騰訊、抖音、微博、百度等平台均發公告對相關言論表達譴責，並宣布「整治」，關閉多個違規帳號，

（法新社、共同社等）

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