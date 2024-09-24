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以黎衝突升高 王毅：堅持站在阿拉伯兄弟一邊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅（左）23日在紐約會見黎巴嫩外長哈比卜（右）。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅（左）23日在紐約會見黎巴嫩外長哈比卜（右）。（圖／取自大陸外交部網站）

正當以色列持續攻擊黎巴嫩之際，大陸外長王毅23日在紐約會見黎巴嫩外長哈比卜時稱，「中國堅定支持黎巴嫩維護主權安全民族尊嚴。無論局勢如何變化，都會堅持站在正義一邊，站在包括黎巴嫩在內的阿拉伯兄弟一邊。」

以色列稱23日擊中當地約1,600個伊朗支持的真主黨（Hezbollah）目標。真主黨隨即以火箭炮還擊，並指以軍襲擊導致最少492人死亡，黎巴嫩衛生部表示，亡者包括35名兒童，傷者為1,645人。當地官員表示，今次為1975年至1990年黎巴嫩內戰後當地單日最高死亡人數的事件，亦是2006年以黎戰爭後，以軍造成傷亡最嚴重的攻擊。

王毅表示，中方高度關注地區局勢發展，特別近期黎巴嫩發生的通訊設備爆炸事件，堅決反對針對平民的無差別襲擊。「今天以色列又對黎巴嫩進行了大規模空襲，造成重大人員傷亡，我們對違反國際關係基本準則的行為予以強烈譴責。」

哈比卜表示，對於黎巴嫩這樣的小國來說，在聯合國框架下維護主權和獨立至關重要。黎巴嫩面臨艱難時刻，僅今天就有超過300人在以色列空襲中喪生。

哈比卜稱，中國一直在為中東和平奔走，成功推動了沙伊和解和巴勒斯坦各派別對話，「期待中方繼續為在加沙和黎巴嫩實現停火發揮積極作用。」

王毅表示，當前局勢是加沙衝突外溢的表現，中方的立場就是「永久停火、全面撤軍」，切實落實「兩國方案」。只有這樣才能為最終平息衝突鋪平道路。中國願同阿拉伯國家和國際社會一道，繼續為此做出努力。希望黎方採取有效措施，保護在黎中國公民的安全。

近期以黎情勢加劇，中國外交部領事保護中心、駐黎巴嫩使館中國、駐以色列大使館、已要求中國公民離開以色列返回中國，同時，也提醒在黎巴嫩的中國公民密切關注當地局勢，進一步增強安全意識，搭乘商業航班盡快回國或離境，規避風險，確保安全。

以色列 王毅 黎巴嫩

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