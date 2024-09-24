美聯社攝記被拒入境 港特首：按既定政策
對於美聯社一名法籍攝影記者被拒入境香港一事，香港行政長官李家超今天聲稱，所有入境個案都是根據既定入境政策及法例考慮。
據報導，美聯社一名法籍駐港攝記早前向港府申請延長工作簽證被拒，其後以個人身分來港時又遭拒入境。
李家超今早出席行政會議前會晤記者，當被問到這起事件會否影響香港的國際形象時，他說，所有入境本港個案均根據既定入境政策及法例考慮，而香港入境事務處的做法與其他地區的入境部門無異，會視乎入境人士的特質、審視政策和法令作出決定。
明報昨天報導，美聯社一名法籍攝影記者早前向香港提出工作簽證被拒後，本月中自行來港時，又被拒入境；據指出，這名記者曾在港拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。
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