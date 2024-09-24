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中美軍方半個月內兩次互動 陸專家：助減少在南海誤判

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為減低雙方發生誤判，美軍太平洋司令帕帕羅與解放軍南部戰區司令員吳亞男半個月內兩次互動。（路透）
為減低雙方發生誤判，美軍太平洋司令帕帕羅與解放軍南部戰區司令員吳亞男半個月內兩次互動。（路透）

大陸國防部23日證實中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男18日至20日率團赴美國夏威夷參加印太國防軍司令會議，並與美菲官員互動。環球時報引述大陸軍事專家說法分析，線下會面有助中美軍事關係穩定，減少在南海地區誤判，同時中菲兩軍互動也意味雙方有意願溝通，避免誤判。

吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）已是半個月內進行第二次溝通。前一次是本月10日，也就是北京香山論壇前，吳亞男與帕帕羅舉行視訊通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。

大陸軍事專家張軍社分析，作為中美兩大戰區的主官，雙方線下面對面會晤有助於減少一線部隊在南海的誤解誤判，降低海空事故發生概率，同時也有助於中美兩軍關係健康穩定發展。

張軍社稱，在當前中菲兩國因南海爭議關係緊張之際，中菲兩軍將領進行互動，說明雙方有意願保持溝通渠道，防止誤解誤判，交流比不交流好。

環球時報指出，在從仙賓礁撤出唯一的巡邏隊後，雖然菲方揚言將再次部署海岸警衛隊和海軍艦艇到該海域，但其行動與表態似乎正有意保持低調。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，菲律賓的表態證明其沒有從根本上改變非法權利主張，「同時，菲政府也要對國內民眾有所交代，因此在言論上表示強硬態度，這都在中方的意料之中。」

菲律賓海警9701艦在持續五個月緊張局勢後，於本月14日主動撤離仙賓礁，同時稱最近派遣另一艘海警艦接替9701號，繼續在仙賓礁進行「部署」。菲律賓國家海事委員會（NMC）表示，菲方將不再披露船艦的位置以及巡邏任務的細節，讓中方難以圍堵。

南海 溝通

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