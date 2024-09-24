中美軍方半個月內兩次互動 陸專家：助減少在南海誤判

大陸國防部23日證實中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男18日至20日率團赴美國夏威夷參加印太國防軍司令會議，並與美菲官員互動。環球時報引述大陸軍事專家說法分析，線下會面有助中美軍事關係穩定，減少在南海地區誤判，同時中菲兩軍互動也意味雙方有意願溝通，避免誤判。

吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）已是半個月內進行第二次溝通。前一次是本月10日，也就是北京香山論壇前，吳亞男與帕帕羅舉行視訊通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。

大陸軍事專家張軍社分析，作為中美兩大戰區的主官，雙方線下面對面會晤有助於減少一線部隊在南海的誤解誤判，降低海空事故發生概率，同時也有助於中美兩軍關係健康穩定發展。

張軍社稱，在當前中菲兩國因南海爭議關係緊張之際，中菲兩軍將領進行互動，說明雙方有意願保持溝通渠道，防止誤解誤判，交流比不交流好。

環球時報指出，在從仙賓礁撤出唯一的巡邏隊後，雖然菲方揚言將再次部署海岸警衛隊和海軍艦艇到該海域，但其行動與表態似乎正有意保持低調。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸表示，菲律賓的表態證明其沒有從根本上改變非法權利主張，「同時，菲政府也要對國內民眾有所交代，因此在言論上表示強硬態度，這都在中方的意料之中。」

菲律賓海警9701艦在持續五個月緊張局勢後，於本月14日主動撤離仙賓礁，同時稱最近派遣另一艘海警艦接替9701號，繼續在仙賓礁進行「部署」。菲律賓國家海事委員會（NMC）表示，菲方將不再披露船艦的位置以及巡邏任務的細節，讓中方難以圍堵。