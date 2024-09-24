受孟晚舟案牽連遭中國監禁 康明凱稱如心理折磨

遭中國囚禁1000多天的前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）說，他遭單獨監禁數個月，每天遭審問長達9個小時，他說這樣的對待等同於心理折磨。

路透社報導，根據今天刊出的訪談，康明凱向加拿大廣播公司新聞網（Canadian Broadcasting Corp）表示，他錯過自己女兒的出生，等到女兒兩歲半時，才第一次見到她。

2018年12月，在加拿大警察依據美國逮捕令拘留中國電信設備巨擘華為財務長孟晚舟不久後，康明凱與同胞史佩弗（Michael Spavor）遭到拘捕。兩人遭控從事間諜活動。

康明凱說：「我還是覺得很痛苦，有時候覺得很沉重。」這是自他與史佩弗2021年9月獲釋後首度發表實質評論。

康明凱指出，聯合國指導方針指出，囚犯不應被單獨監禁連續超過15天。

康明凱說：「超過15天將被視為心理折磨。我待在那近6個月。」康明凱是前外交官，遭逮捕時職稱是一家智庫的顧問。

康明凱說，單人牢房中看不到白天，日光燈一天24個小時開啟。有一度，他的伙食還削減到剩下每天3碗米飯。

他說：「這絕對是心理上我遭遇過最折磨人、最痛苦的事。」

他說：「這結合了單獨監禁、完全隔離與每天無情審問6到9個小時。他們試圖欺負、凌虐、恐嚇、強迫你…接受他們虛假的事實版本。」

康明凱與史佩弗是在美國司法部撤銷對孟晚舟的引渡要求且在她返回中國的同一天獲釋。

中國駐渥太華大使館回應康明凱的訪談內容時說，他與史佩弗涉嫌參與危及中國國家安全的活動，並在聲明中說，中國司法當局嚴格依法審理此案。

加拿大與中國的雙邊關係緊張。在渥太華宣布對中國製電動車徵收100%關稅的數週後，中國本月對加拿大的進口油菜籽啟動為期一年的反傾銷調查。

康明凱遭逮捕時，他的伴侶已懷有6個月身孕。他的另一半播放康明凱的錄音並拿照片給女兒看，這樣他們最後見面時，女兒就可以認出自己的爸爸。

康明凱說：「我永遠忘不了那種奇妙的感覺，一切再度變得新奇、美好，我推著我的女兒玩盪鞦韆，聽到她跟她的媽媽說，『媽咪，我好開心』。」