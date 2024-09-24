王毅見日本相 籲勿將日童遇害事件政治化和擴大化

據大陸外交部周二清晨發布的新聞稿，當地時間23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約應約會見日本外相上川陽子。王毅表示，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這起「個案」，也將一如既往依法保障所有在華外國公民的安全，日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化。

上川陽子則表示，日中兩國關係的重要基礎在於民眾之間的交往，希望中方妥善處理日本學生在深圳遇襲擊事件，保障在華日本人的安全。

中國大陸在三個月內就發生兩起日本學校學生遇襲事件，引發日本社會高度關注。針對本月18日，深圳發生一名10歲的日籍男童在上學途中遇襲身亡案，日本外務副大臣柘植芳文23日在北京與大陸外交部副部長孫衛東會談，要求中國採取具體措施保障在華日僑安全。

據日本共同社報導，為防止類似事件再次發生，日方要求徹底管控中國社交平台（SNS）上「毫無根據的性質惡劣的反日發帖」，柘植芳文也再次要求中方查清包括作案動機在內的真相並給出明確說明。

王毅在與上川陽子會面時則表示，全面推進中日戰略互惠關係，是雙方的共同責任。希望日方同中方相向而行，把握兩國關係正確方向，把兩國領導人的共識落到實處，推動中日關係健康穩定發展。

根據大陸外交部新聞稿，上川陽子表示，日方重視日中關係。面對國際形勢中不斷上升的風險挑戰，日中應保持各領域、各層次溝通對話，包括協商解決好核汙染水問題，共同維護地區和平與發展。

王毅則強調，中方反對日本福島核汙染水排海理所當然。日本既然同意接受長期國際監測安排和中國等利益攸關國獨立取樣監測，就應該說到做到，不要節外生枝。