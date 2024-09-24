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日童遇襲案 日促陸管控反日言論

聯合報／ 記者陳宥菘賴錦宏／綜合報導

深圳日本男童遇襲身亡引起中日關係緊繃，日本副外相柘植芳文昨在北京與大陸副外長孫衛東會談，孫對事件表達震驚和遺憾，日方則要求中方盡速查明和解釋事件真相，並保障在大陸日本公民安全。

此外，日本外相上川陽子也預計與大陸外長王毅在聯合國大會期間會晤，預料也會討論日童案，及大陸將恢復日本水產品進口等問題。

柘植芳文廿二至廿四日訪問北京，昨與孫衛東會談約八十分鐘。根據日本外務省新聞稿，柘植強烈要求盡快查明和解釋事件真相，包括動機，並採取具體措施，確保在大陸日本公民的安全。他還呼籲嚴厲打擊社交平台上惡意、反日的發文行為。

孫衛東表達了對事件的震驚和遺憾，並表示將向死者家屬提供必要援助。他承諾將把保護包括日本公民在內的居住在大陸的外國人和兒童安全作為優先事項，並堅決打擊任何形式的暴力行為。

據日方發布，柘植芳文也提出了東海局勢、中共近期在日本周邊的軍事活動、扣押日本公民等問題，要求中方回應。

外電報導，由於旅中日本人之間瀰漫不安情緒，柘植昨也會晤了北京日僑學校和「中國日本商會」等單位代表，並與他們交換意見。

日本外相上川陽子昨表示，將與王毅在聯合國大會於紐約召開期間舉行會談。會談將強烈要求中方詳細說明日童遇害經過，並確保旅中日本人、特別是兒童的安全。

日艦闖陸領海 艦長遭撤職

此外，針對日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」七月四日一度駛入中方領海航行約廿分鐘，共同社報導，日本已非正式地向中方通報調查結果，坦承是嚴重錯誤，但是無意之舉，並指艦長未能掌握準確位置，誤闖了領海，該名艦長已遭到撤換。

北京 日本 王毅

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