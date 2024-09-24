台男赴陸失聯 國台辦：涉詐被查

廿二歲台灣應屆大學畢業生郭姓男子，上月赴陸旅遊後失聯，家人在社交網站上發文求助。在事件曝光後，大陸國台辦昨天說明，表示郭男因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查，案件正在偵辦。陸委會昨回應，希望中共有關部門盡速提供案件詳細說明，並確保郭姓民眾享有應有的權益與保障。

針對大陸國台辦的說法，陸委會昨回應，台灣郭姓民眾是否確定涉嫌相關刑事案件，基於無罪推定及保障當事人權益，希望中共有關部門盡速提供案件詳細說明，並確保郭姓民眾享有法律上應有的權益與保障。

陸委會並表示，針對郭姓民眾在入境上海失蹤將近一個月，在台灣輿情關注後，中共國台辦才被動說明，且中共有關部門迄今未向台灣進行限制人身自由通報，「我方對此表達高度不滿」。

在台灣媒體和輿論關切下，大陸國台辦昨下午發出新聞稿表示，「經了解，台灣居民郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益」。

日前，郭男親友在社交平台發文，表示郭男上月廿七日赴中國大陸旅遊，抵達上海時，有跟家人報平安將轉往安徽合肥，之後便失聯音訊全無，家屬已報案通報失蹤。

郭男姊姊日前表示，其弟到上海時曾向她報平安，她覺得有異（將對話）截圖，弟弟卻回說「這樣會害到我」，後來就失聯，家人懷疑郭男遭拐去做詐騙工作，已做好最壞打算，但仍期盼弟弟能平安回來。

陸委會副主委兼發言人梁文傑十九日在記者會上表示，郭宇軒是與朋友一起前往大陸，家屬已報案，海基會也曾發函給對岸海協會。