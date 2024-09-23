拜登未關麥克風批大陸咄咄逼人 陸：美國別美化小圈子

針對美國總統拜登日前出席「四方安全對話」峰會時未關閉麥克風，說出中國「咄咄逼人」及在台海「測試我們」等語，中國外交部發言人林劍今天說，中方敦促美方放下「維霸遏華」執念，停止粉飾美化各類「小圈子」的戰略企圖。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答上述議題時聲稱，「四方安全對話」在美方的印太戰略中，被定位為地區的首要領導機制，是美國「圍堵中國、維護美霸權」的工具；而「印太戰略」試圖以炒作「中國威脅」凝聚「排華遏華」的共識，試圖以涉海議題糾集軍事安全合作，意圖、手法「如出一轍」。

林劍宣稱，美方「口口聲聲說不針對中國，但峰會的第一個話題就是中國，峰會還處處拿中國說事，這是『睜著眼睛說瞎話』，連美國媒體都不相信」。

他又說，拚湊「封閉排他的小圈子」，損害地區國家的互信與合作，與「求和平、謀發展、促合作、圖繁榮」的亞太大勢背道而馳，註定「走不遠，更走不通」。

林劍聲稱，美方應放下「維霸遏華」的執念，停止拿地區國家當工具，停止粉飾美化各類小圈子的戰略企圖，將「不尋求強化同盟關係反對中國」的表態落到實處，而不是以犧牲他國的戰略安全利益和亞太人民的福祉為代價牟取私利。

拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（NarendraModi）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、日本首相岸田文雄21日在美國德拉瓦州威明頓市（Wilmington）共同出席四方安全對話（QUAD）峰會，討論安全議題。

根據外電報導，拜登在閉門會議中，因為未關閉麥克風導致談話意外曝光。他當時表示：「中國繼續表現出咄咄逼人的態度，在整個地區測試我們，在南海、東海、南亞和台灣海峽都是如此」。

拜登還提到：「至少從我們的角度來看，我們相信（中國國家主席）習近平正試圖將重點放在國內經濟挑戰上，並儘量減少中國外交關係中的動盪，而且在我看來，他也希望為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益」。