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陸國防部證實 吳亞男將率團參與印太國防軍司令會議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共解放軍南部戰區司令員吳亞男。(取材自觀察者網)
中共解放軍南部戰區司令員吳亞男。(取材自觀察者網)

大陸國防部證實，應美國邀請，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男將於18日至20日率團赴美國夏威夷參加印太國防軍司令會議。其間，與泰國、新加坡、菲律賓、英國、法國、美國等國參會代表進行雙邊會見或互動交流。

大陸國防部23日消息指出，吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅會見時，圍繞落實兩國元首共識，就共同關心的問題坦誠深入交換意見。

金融時報稍早引述知情人士透露，中國人民解放軍南部戰區司令吳亞男將軍將出席美國印太司令部司令塞繆爾、帕帕羅海軍上將主持的國防會議。報導稱，因地區對台灣和南海緊張局勢的擔憂，兩國軍隊加強接觸。

此前，在本屆北京香山論壇召開前夕，大陸國防部10日曾稱，根據中美兩國元首舊金山會晤共識，吳亞男與帕帕羅在當日上午舉行視頻通話。按照中美兩國元首舊金山會晤達成的共識，中美兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤以及中美海上軍事安全磋商機制會議已經相繼恢復。

值得注意的是，今年以來，中美兩軍之間的溝通與互動明顯增多：先是4月16日，中國國防部長董軍應約同美國國防部長奧斯汀視頻通話;5月31日，在新加坡出席第21屆香格里拉對話會的董軍與奧斯汀舉行了會談。

國防部 美國

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