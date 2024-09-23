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國台辦稱台男「因詐騙被依法調查」 陸委會籲儘速說明

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會23日傍晚表示，對於郭姓民眾是否確定涉嫌相關刑事案件，基於無罪推定及保障當事人權益，希望中共有關部門儘速提供案件詳細說明，並確保郭姓民眾享有法律上應有之權益與保障。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會23日傍晚表示，對於郭姓民眾是否確定涉嫌相關刑事案件，基於無罪推定及保障當事人權益，希望中共有關部門儘速提供案件詳細說明，並確保郭姓民眾享有法律上應有之權益與保障。（圖／聯合報系資料照片）

高雄22歲郭姓男子日前赴大陸後失聯至今，引發各界關注。大陸國台辦23日表示，郭姓男子「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查」，大陸有關方面將依法保障其合法權益。陸委會傍晚回應指，基於無罪推定及保障當事人權益，我方希望中共有關部門儘速提供案件詳細說明，並確保郭姓民眾享有應有的權益與保障。

陸委會23日針對大陸國台辦回應郭姓民眾失聯一事表示，對於我國人郭姓民眾是否確定涉嫌相關刑事案件，基於無罪推定及保障當事人權益，希望中共有關部門儘速提供案件詳細說明，並確保郭姓民眾享有法律上應有之權益與保障。

另，陸委會指出，「針對郭員在入境上海失蹤將近1個月，我方輿情關注後，中共國台辦才被動說明，且中共有關部門迄今未向我方進行限制人身自由通報，我方對此表達高度不滿。」

此前，由於日前傳出一名來自高雄22歲的郭姓男子，在上月赴大陸上海旅遊後失聯，親友未能聯繫上本人，焦急之下因此於各大社群網站上刊發尋人啟事。當時，郭姓男子家人表示，其在落地上海時有與家人報平安，並稱將轉往安徽合肥，之後便音訊全無。

而事件曝光多日後，大陸國台辦終於在23日下午表示，「經瞭解，台灣居民郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查」，並指「相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。」

中共 國台辦 陸委會

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