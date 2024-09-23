陸駐美大使：台灣是中方在中美關係中劃出的紅線之一

大陸駐美國大使謝鋒22日在華盛頓僑界舉行的中華人民共和國成立75周年暨中美建交45周年晚宴上致辭時表示，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線。

他強調，任何侵犯中國國家主權、破壞中國領土完整的圖謀，任何顛覆中國特色社會主義道路和制度的圖謀，任何阻撓中國發展進程的圖謀，註定不會得逞。

根據大陸駐美國大使館官網消息，謝鋒稱，中美要堅守和平共處的底線，以慎重的態度管控分歧。他強調，作為世界前兩大經濟體，中美衝突對抗害人害己、世界遭殃。

謝鋒說，中國堅定不移走好自己的路、辦好自己的事，永遠不稱霸、永遠不搞擴張，同時中國有必須維護的利益、必須堅守的底線。台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線。

謝鋒指出，45年來，中美貿易額增長了200多倍，雙向投資攀升到2,600多億美元，兩國互利合作支撐了美國國內約260萬個就業崗位，給7萬多家在華美企帶來了超過500億美元的年利潤，雙方攜手反恐、共克金融危機、推動氣變合作，合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大前所未有。

謝鋒並表示，相互尊重、平等相待是國與國相處的應有之義，首先要樹立正確認知。中國的發展，是勤勞智慧的中國人民艱苦奮鬥幹出來的，也得益於一個總體和平穩定的外部環境，從來不是誰的「恩賜」、靠搭誰的「便車」，也從來不以犧牲他國利益為代價。