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台資通電軍遭陸調查 陸學者：反獨領域擴大、手段更針對

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
上海台灣研究所所長倪永杰。記者陳宥菘／攝影
上海台灣研究所所長倪永杰。記者陳宥菘／攝影

中共國安部23日指稱，隸屬台灣國防部的資通電軍對大陸發動網路攻擊，已鎖定三名現役人員立案偵查，並公布其姓名與照片。上海台灣研究所所長倪永杰受訪指出，這是反台獨分裂的一個先行行動，在網路世界對抗大陸的言論也將被制裁，大陸反獨分裂的領域在擴大，手段也更精準。

倪永杰形容，資通電軍的作為屬於專業認知作戰範疇。他稱，台灣借助網軍來與大陸對抗，除了作為黑客（駭客）攻擊大陸的政府網站，也對大陸進行認知作戰。這一方面是要改變大陸方面包括民眾、決策機構有關台海事務的認知、價值、判斷、情感，進而讓大陸做出錯誤的決策判斷，並在大陸塑造民粹、假民意、假認知。

倪永杰指出，大陸國安部是專業的反諜機構，對被點名的三人進行反制，達到的是反台獨分裂的一個先行行動， 「我們不僅僅反對在島內製造台獨輿論、進行台獨活動的這些人，你在網絡世界，通過製造假消息來對抗大陸、干擾大陸的行為也是我們要針對、制裁的。」

他接著說，由此可見，現在大陸反台獨分裂的領域在擴大，手段也更精準。對於網絡犯罪活動，破壞兩岸關係發展、製造台獨分裂的行動，打擊也更具針對性。

大陸國安部還公布了被指控的三名台軍的頭像與全名。倪永杰認為，這展現出相關指控是確有其人、確有其事，除了有威懾宣示的作用以外，後續還會依法反制，嚴懲會落到實處。

倪永杰還說，「是不是也要打擊幕後的操作者、指揮者，或是更高層面的，甚至是台軍國防官員、甚至國防部長，或者分管國安會的什麼人，甚至背後的幕後黑手？」他認為，機構指揮官也應該是懲治打擊對象，否則「難道這三個人是個人行為嗎？」

倪永杰認為，兩岸對抗已經蔓延到各個層面，從海陸空到天地網，當中涵蓋傳統和非傳統軍事領域，輿論上亦有傳統輿論的隔海叫罵，以及非傳統的網絡認知戰，各方面都捲入了。

大陸國安部23日發布發布一則題為「起底『台獨』網軍『匿名者64』」的文章指稱，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對中國大陸和港澳頻繁開展網路攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子螢幕、網路電視等控制權限，「進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言」，而其背景是台灣資通電軍。

大陸國安部表示，將堅決落實「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭，堅決粉碎一切『台獨』分裂圖謀，為實現祖國完全統一作出應有貢獻。」

我方資通電軍駁斥陸方指控，表示資通電軍負責執行國防資訊及網路安全維護等任務，並反批中方是破壞區域和平的始作俑者。

台獨 國安會 網路攻擊

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