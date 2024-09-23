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大陸國安部曝「台獨」網軍 學者：懲獨進入實施階段

聯合報／ 記者陳政錄／福州即時報導
遭中共國安部點名的「匿名者64」，截至22日上午跟隨者有2,600多人。（圖／截圖自Ｘ）
遭中共國安部點名的「匿名者64」，截至22日上午跟隨者有2,600多人。（圖／截圖自Ｘ）

大陸國安部23日一早發文，表示台灣資通電軍網路戰聯隊透過「匿名者64」組織對大陸發動網路攻擊，並以此為名對三名現役軍人「立案偵查」。面對大陸一連串措施，廈門大學台灣研究院教授唐永紅23日受訪表示，這顯示大陸在打擊「台獨」上，已經進入違法必究的實施階段，將對「台獨」勢力起到更強大的震懾作用。

唐永紅說，以前大陸「反對台獨」，主要是以政策宣示為主，但自從「懲獨22條」意見發布後，到近期國台辦、公安部上線「懲獨」專欄、設立舉報信箱，均可看到大陸在反台獨分裂上，「從態度更多的轉變為具體行動」。

在此之下，他表示，大陸有關部門會陸續對罪證確鑿者進行立案偵查、量行定罪，甚至逮捕，這對「台獨」勢力會起到較過往更強大的震懾作用。

唐永紅說，以這次案件為例，這些「台獨」網軍對大陸和港澳展開網路攻擊，傳播詆毀大陸的內容，甚至可能藉機獲取情報，這都屬於敵對行為，也反映了他們不認同「兩岸同屬一個國家」，主張「台獨」立場，因此，大陸有關部門依法進行立案調查。

至於外界關注，若不離開台灣，大陸尚無法抓捕這些被立案、甚至被判刑者，唐永紅強調，「懲獨22條」意見明確，對觸犯「分裂國家犯罪」的台獨行為終身追責，國際上也不乏與大陸簽署引渡協議的友好邦交國，更何況從長期來看兩岸「終將統一」，所以大陸將持續付諸行動，才會讓「台獨」分子有感，讓其迷途知返。

台獨 專欄 網路攻擊

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