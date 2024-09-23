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22歲台男赴陸失聯 國台辦揭曉：涉嫌詐騙被依法調查

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
台灣應屆大學畢業生郭宇軒上月底赴陸失聯，時隔多日後，大陸國台辦表示，他因涉嫌詐騙罪，被大陸有關部門依法調查。（記者郭韋綺／翻攝）
台灣應屆大學畢業生郭宇軒上月底赴陸失聯，時隔多日後，大陸國台辦表示，他因涉嫌詐騙罪，被大陸有關部門依法調查。（記者郭韋綺／翻攝）

日前傳出一名22歲台灣應屆大學畢業生郭姓男子，在上月赴陸旅遊後失聯，家人在社交網站上發文求助。在事件曝光後，大陸國台辦23日作出說明，表示他「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。」

對於台灣媒體關切22歲郭男的情況，大陸國台辦23日下午發布訊息表示，「經瞭解，台灣居民郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。」

大陸國台辦還說，「相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。」

日前，郭男親友在社交平台發文，表示他上月27日赴中國大陸旅遊，落地抵達上海時，有跟家人報平安將轉往安徽合肥，之後便失聯音訊全無，家屬已報案通報失蹤。

對此，其母校中山工商20日也證實，「這是我們學校畢業的孩子沒錯」，一直都持續關注後續發展。另，海基會也已去函大陸海協會協尋，希望傳來好消息。

國台辦 家人 詐騙

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