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深圳日童案 大陸學者直陳嚴懲「愛國主義」暴行被刪文

中央社／ 台北23日電
深圳日本人學校一名10歲日籍男童18日在上學途中遇襲身亡，之後陸續有大陸民眾到校門口獻花致哀。路透
深圳日本人學校一名10歲日籍男童18日在上學途中遇襲身亡，之後陸續有大陸民眾到校門口獻花致哀。路透

深圳日本人學校男童被刺身亡，在中國民間引發巨大爭議。中國政法大學教授趙宏、副教授陳碧21日發表文章主張，不要再縱容任何打著「愛國主義」旗號的暴行宣傳，並直指「再不發聲，我們都是共謀」，引發迴響。但文章不久就被刪除。

這篇以「我們能為死去的孩子做點什麼？」為題的文章指出，與深圳事件同樣的悲劇，不到3個月前已在蘇州的日本人學校校車上演過，同樣是將屠刀刺向正去上學的孩子。只是這次，再沒有擋在孩子前面的胡大姐（校車導護胡友平）了。

文章提到，事發後，幾乎所有的自媒體都將殺戮孩童的原因歸結為「幾近癲狂的民粹主義」及「毫無理性的仇恨教育」。但即使可以找到歸因，這種野蠻的殺戮就可以被理解甚至原諒嗎？。

這篇文章強調，對野蠻和殘暴的任何辯護，都是對文明和生命的褻瀆。如果還要給文明保留一點臉面，還要為社會挽回一點尊嚴，就必須對這種殘暴殺戮予以嚴懲。而噤聲、沉默和迴避都是對暴力的放縱，都是對逝者的漠視。

文章直指，從穿和服就會被認為涉嫌「尋釁滋事」，到網紅「鐵頭」和「亞人」的拙劣表演，再到襲擊日本校車上的無辜孩童，眼見「愛國主義」就這樣被利用和拉低，並最終淪為罪惡的藉口和理由，實在不能不讓人痛心。如果「愛國主義」可以如此被濫用，那還有多少罪惡可以假藉其名進行？

這篇文章提到，中國人是該銘記日本侵略的暴行和歷史，但銘記難道就要以更多的殺戮和更多的殘暴表現？這實在不能為文明所容忍。「我們為那個無辜逝去的男孩痛心，為他的母親痛心，也為文明的跌落痛心」。可是除了譴責暴行、嚴懲兇手，「我們又能做點什麼呢」？

文章主張，首先是不要再縱容任何打著「愛國主義」旗號的暴行宣傳。如果有人還在蠱惑，為了某個偉大的名義就可以隨意荼毒個體的生命，那一定是反人性的；如果一個社會還能容忍，將殘忍殺害無辜孩童的人標榜為「抗日英雄」，那一定是罪惡的。如果還要用仇恨來銘記歷史，那帶來的就一定是更多的殺戮和傷害。

這篇文章說，面對瘋狂和暴行，常識和良知總會顯得羸弱，也總是輕易就被淹沒在歇斯底里的聒噪吶喊之下，但它是普通人守護文明也守護自己的唯一武器。所以，不要輕易就扔掉手中的鑰匙，不要輕易就接受一種絕對主義的簡單敘事，不要輕易就放棄來之不易的文明。

文章直言，中國現在的輿論環境，網路上的瘋狂反日情緒哪裡來的？難道這是一兩天冒出來的嗎？不管多麼猥瑣齷齪的行徑，甚至行為涉嫌違法犯罪，只要打著「反日愛國」的旗號，都有人在評論區點贊喝彩、搖旗吶喊。常識變成異類，反思尤為稀缺，勇敢常被吊打，文明成為笑柄。

這篇文章感嘆，如今在中國，正義感尚存的人們「只能私下交流，只能朋友圈點贊，只能搖頭嘆息」。都知道什麼對什麼錯，卻不敢發聲，因為「惹不起」—惹不起誰？甚至都不能寫出他們的名字，如同「哈利波特」中的伏地魔。

文章主張，只有真正有勇氣正視恐懼的人，才能說出他們的名字，而「我們可能缺乏的就是直面的勇氣」。歷史學家要對各自時代的歷史負責任，「我們難道就不對身邊的今時、今日負責嗎？」。

這篇文章最後提到，有朋友說，「別寫，別發聲，因為會被罵」。但「那孩子都死了，再不發聲，我們都是共謀」。

這篇文章發表後，在中國許多網路平台及朋友圈一度廣為流傳，也獲得不少迴響，但也引來民族主義者的質疑

。然而，文章發表不久就被刪除，只剩下一些零星轉傳的殘存截圖。

日本 朋友 校車

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