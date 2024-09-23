日本導彈巡防艦7月闖中國領海 涉事艦長遭撤職

日本媒體報導，今年7月駛入中國浙江領海的日本海上自衛隊導彈巡防艦「涼月」號的艦長已被撤職。日方已經「非官方渠道」通知中方，報導形容事件為「一個嚴重錯誤」。

據日本共同社23日引述日本外交人員說法，指今年7月4日「涼月」號駛入浙江附近中國領海，其艦長今年5月才上任。

日方在調查結果中，承認「涼月」號犯下嚴重錯誤，當時正在執行監視中國在該區域軍事演習的「涼月」號艦長，宣稱自己不知道船已經駛入了中方領海。

目前這名艦長已經被撤職，日方還準備處罰艦上其他幾個沒有認真履職、未能發現問題的船員。報導指出，日方並不打算公開此事的調查報告，日本防衛省有官員對共同社表示「因為報告內容涉及自衛隊行動」。

共同社稱，這是日本海上自衛隊自1954年成立以來，日方軍艦首次沒有通知中方就進入中國領海。

公開資料顯示，大陸外交部在這宗事件發生後，曾就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人此前表示，日方就此作出了說明，稱是技術性失誤，中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。

日本共同社今年7月報導，日本海上自衛隊涼月號巡防艦本月4日曾駛入距離浙江海岸12海里附近領海，一度被中國船隻要求離開，惟涼月艦不顧警告加速，並航行了約20分鐘才離開。當時中國艦艇在該海域進行導彈演習，涼月艦據稱正進行警戒監視。