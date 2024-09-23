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貴州52歲落馬女貪官 網傳與58名男下屬有染

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
鍾陽曾任貴州省黔南州州長，日前遭判刑13年。（圖／黔南日報）
鍾陽曾任貴州省黔南州州長，日前遭判刑13年。（圖／黔南日報）

貴州省黔南州原州長鍾陽（女）因涉嫌受賄近人民幣6,000萬元，近日遭中共開除黨籍，並被法院判處13年有期徒刑。除貪汙受賄，鍾陽還被揭發，在任職期間曾與多達58名男下屬發生不倫戀與婚外情，更有抖音網傳影片稱其「每次需要10名男子輪流上陣」，引發大陸輿論熱議。

中央紀委國家監委網站日前指稱，鍾陽「喪失理想信念，背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、消費卡（券）；違反生活紀律；喪失紀法底線，將黨和人民賦予的權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為有關單位和他人在土地出讓、項目承攬、資金撥付等方面謀取利益，並非法收受巨額財物」。

據抖音和微博消息稱，鍾陽因非法收受財物共計折合人民幣5,896萬餘元，其中2,900萬元未實際取得，於近日遭開除中共黨籍，並判處13年有期徒刑。

與此同時，關於鍾陽與58名男下屬發生性關係的醜聞在網上流傳，部分男下屬為求升遷甘願成為其情人，另有部分人則因懼怕其權勢不得不屈從。鍾陽在事後聲稱對自己的行為感到羞愧，表示貪求不屬於自己的東西，最終的下場只能是「粉身碎骨」。

據網易大風文字報導，鍾陽在大陸全國大有名氣，是因她包養了58個「男寵」。個別官員貪錢、貪色，但她的色比男人更兇，一年265天在酒店包房，除了工作之外，每天都是在去包房的路上。

據中國經濟網，鍾陽，女，布依族，1972年1月生，中共中央黨校碩士，中共黨員，2022年2月當選為黔南布依族苗族自治州人民政府州長。

下屬 中共 人民幣

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