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中國社科院政治地震後 要求新學部委員對黨忠誠

中央社／ 台北23日電

中國社會科學院近日傳出「政治地震」，經濟研究所領導層被更換後，院長高翔20日在座談會上說，新當選學部委員要做對黨絕對忠誠的表率，還要加快構建「中國哲學社會科學自主知識體系」。

根據中國社會科學網，中國社科院2024年新當選學部委員頒證儀式暨工作座談會20日舉行，院長、黨組書記高翔講話，為9名新當選學部委員頒發證書。

高翔說，中國社科院院黨組高度重視學部委員增選工作，堅持把「三項共識」要求貫穿評選工作，把政治標準作為首要評價標準，以學術成就和貢獻為導向，將風清氣正作為評選關鍵要求，確保增選工作的正確方向。

所謂「三項共識」是指：「按照習近平和中共中央的要求辦好中國社科院、服務習近平和中共中央是中國社科院的天職、習近平新時代中國特色社會主義思想是新時代中國特色哲學社會科學的旗幟和靈魂」。

高翔強調，新當選學部委員要做對黨絕對忠誠的表率；一絲不茍學習研究闡釋「習近平新時代中國特色社會主義思想」，做踐行「三項共識」的表率；強化使命擔當，做服務習近平總書記和黨中央的表率；堅持學術引領，做加快構建中國哲學社會科學自主知識體系的表率等。

港媒星島日報16日報導，中國社科院經濟研究所8月下旬傳出「政治地震」，該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」而遭嚴肅處理，最後導致經濟所所長、書記、副所長全部更換，還要清理「餘毒」。

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