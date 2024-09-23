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日本副外相赴北京 處理深圳日籍男童遇襲身亡事件

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳一名10歲的日本男童18日在上學途中無故遭人襲擊身亡，隨後即有當地民眾前往學校獻花致哀。（路透）
深圳一名10歲的日本男童18日在上學途中無故遭人襲擊身亡，隨後即有當地民眾前往學校獻花致哀。（路透）

本月18日，深圳發生一名日籍男童遇襲身亡事件後，日本派遣副外相柘植芳文前往中國大陸處理事件。據法新社報導，日本外務省22日在一份聲明中稱，柘植芳文周日至周二訪問北京，處理深圳日本人學校一名孩童的死亡事件。

一名在深圳日本人學校就讀的10歲男童，18日在上學途中遭一名陸籍男子持刀襲擊，這是近三個月內第二起日本學生在中國大陸遇襲事件。

日本首相岸田文雄19日會見媒體時，形容這起襲擊事件極其卑劣，強烈敦促中國就所發生的事實做出解釋。

另，日本共同社引述多名外交消息人士周日透露，日本外相上川陽子正探討在美國紐約聯合國大會召開期間，與大陸外長王毅舉行會談。若協調順利，可能會在當地時間周一舉行，雙方預計也將討論深圳日本人學校男童遇襲身亡案，以及日中政府達成共識的恢復日本水產品進口問題等。

深圳日籍學童遇襲事件在大陸輿論尚未平息。據香港星島日報報導，網傳截圖顯示，一位微信稱號「黃如一」的網友在一個微信群內稱：「殺個小孩兒多大事兒？」群內有大陸網友則反駁稱：「縣長大人，那小孩才10歲。」此一嚴重的仇恨言論引發廣泛關注和批評，大陸官方也隨即展開調查。

據稱，黃如一疑為四川省甘孜州新龍縣副縣長，當地多個部門已介入調查此事，相關情況仍有待官方後續通報。

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