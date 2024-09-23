美聯社法籍記者被拒入境香港 曾拍黎智英在囚照片

港媒報導，美聯社一名法國籍駐香港攝影記者稍早申請香港工作簽證被拒後，本月中在香港國際機場再被香港當局拒絕入境。法國已就此向香港提出交涉。

香港《明報》23日報導，這名攝影記者原有的簽證在今年上半年到期，隨後申請工作簽證繼續留在香港，但在今年中被拒。該名記者上周嘗試以訪客身分入境香港，在機場被查問後被拒入境，遣返回法國。

根據香港當前規定，法國公民可免簽入境香港逗留不超過90日。據報導，法國方面已就此向港府提出交涉。

《明報》稱，該名攝影記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。黎智英2020年因被控涉嫌違反《港版國安法》被捕。

美聯社發言人回覆稱，為該記者在香港的工作驕傲，美聯社將繼續在香港運作，並與涉事記者處理下一步後續。

報導也引述多個業界消息說，自2020年起，外媒記者申請在港的工作簽證時，不時會收到香港當局問卷式提問，包括過去採訪報導內容等。

香港攝影記者協會稱，明白香港執法部門會按不同情況採取不同執法考慮，但近年傳媒工作者被拒入境時有所聞。該協會建議，香港有關當局可與新聞業內人士緊密聯繫，提供更公開透明的簽證許可準則，以維護香港素來良好及正面的新聞自由形象。