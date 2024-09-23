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遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「匿名者64」迄今共發布72則貼文，不少是關於1989年的六四事件。（圖／截圖自Ｘ）
「匿名者64」迄今共發布72則貼文，不少是關於1989年的六四事件。（圖／截圖自Ｘ）

社交平台X上的「匿名者64」，究竟為何遭中共國安部盯上？據本報實際登錄X平台了解，「匿名者64」於2023年6月創立後，迄今共發布72則貼文，多是刊載海外人士紀念六四活動，並轉載自由亞洲電台、大陸留美異議人士等批評中共「六四」作為等內容。近期則增加駭進大陸各著名大學和機場官網的照片，刊登中共「中共武警屠殺學生打壓人權」等照片並附帶連結網址。其貼文觀看最多的有7.2萬人次，最少僅2,000多人次。

「匿名者64」創建於2023年6月4日，一開始貼文剛都是轉發六四歷史照片，包括王維林隻身阻擋共軍坦克車前進、武警部隊端槍恐嚇手無寸鐵的平民等內容，隨後則轉發香港媒體人發布的海外異議人士紀念六四的動態。

其中一則貼文是關於「天安門母親」有七名成員在過去一年逝世，聲稱在向中共討回公道丶要求當局「（公布）真相丶賠償丶問責」的道路上，「雖然還沒看到希望，但是我們不會放棄」。

此外，「匿名者64」還大量轉發包括自由亞洲電台以及海外民運士、異議人士批評六四的內容，呼籲網友勿忘八九六四。

2023年6月5日，網站宣布「我們攻擊了中共的網站，我們要讓世界看見中國的真實，六四天安門事件的真相」，並留下被駭入的武昌職業學院、南陽國防教育基地、海軍工程大學等官網網址鏈接。

近期，則結合熱門時事，如今年3月大陸全國兩會無預警取消總理記者會，以及「讓全世界看見習近平在兩會所隱瞞的真相！中國經濟已經全面崩盤，中國人民生活已苦不堪言」「白紙革命兩年了，你們過得還好嗎？」「白紙革命後，中國共產黨不但不悔改，讓經濟持續蕭條青年失業率創高，我們呼籲學生再次站出來，抗議無良政府！」

不過，「匿名者64」的貼文按讚和留言人數並不多，最多的也只有數百人。

大陸國安部23日發布發布一則題為「起底『台獨』網軍『匿名者64』」的文章指稱，今年以來，一個名為「匿名者64」的駭客組織，針對中國大陸和港澳頻繁開展網路攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子螢幕、網路電視等控制權限，「進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言」。

文章稱，大陸國家安全機關深入調查確認，「匿名者64」組織並非普通駭客，其真實背景是台灣資通電軍下屬的網路戰聯隊「環境研析中心」，該中心專職負責對大陸實施網路認知戰、輿論戰。

遭中共國安部點名的「匿名者64」，截至22日上午跟隨者僅2,600餘人。（圖／截圖自Ｘ）
遭中共國安部點名的「匿名者64」，截至22日上午跟隨者僅2,600餘人。（圖／截圖自Ｘ）
「匿名者64」也以西藏武警屠殺學生、打壓人權等內容，駭進大陸各大學和公共場所官網。（圖／截圖自Ｘ）
「匿名者64」也以西藏武警屠殺學生、打壓人權等內容，駭進大陸各大學和公共場所官網。（圖／截圖自Ｘ）
「匿名者64」成為中共今年6月公布懲獨「條例」後，立案偵查的第一案。（圖／截圖自Ｘ）
「匿名者64」成為中共今年6月公布懲獨「條例」後，立案偵查的第一案。（圖／截圖自Ｘ）

六四 白紙革命 駭客

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