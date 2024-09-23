中日外長或在聯大會面 談深圳日童遇襲事件

據共同社報導，日本外相上川陽子計畫赴紐約出席聯合國大會期間，與大陸外交部長王毅舉行會談。報導稱，若協調順利，兩人會談可能在當地時間23日舉行，雙方預計討論深圳日本人學校日籍男童遇襲身亡案，以及日中政府達成共識的恢復日本水產品進口問題等。

報導稱，若實現會談，將繼今年7月在寮國首都永珍後，日中外長再度舉行會談。上川將要求中國大陸防止類似事件重演並充分確保在華日僑安全，同時要求北京提供深圳日籍男童遇襲事件的詳細事實及動機等相關信息。

另，關於東京電力福島第一核電站處理水排海問題，日方也將再度說明同意中國等參加國在國際原子能總署（IAEA）的監測框架下進行海水等取樣。上川將遊說中方切實恢復日本水產品的進口，盡快撤銷禁令。

18日，深圳日本人學校一名10歲日籍男童在上學途中遇刺身亡，引發輿論譁然。大陸外交部隨後即於20日宣布，中日雙方就福島第一核電站核汙染水排海問題達成共識，引發外界質疑北京當局有意藉此轉移焦點。

對此，大陸外交部發言人毛寧表示，中日雙邊共識的內容、發表時間是經過雙方密集磋商確定的。關於深圳男孩遇襲的個案，中方已經多次表明立場。兩者沒有關聯。