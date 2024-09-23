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美聯社攝影記者被拒入境香港 曾拍黎智英在囚照

中央社／ 香港23日電

據報導，美聯社一名法籍攝影記者早前向香港提出工作簽證被拒後，本月中自行來港時，又被拒入境；據指出，這名記者曾在港拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。

明報今天在報導中表示，這名攝影記者的工作簽證今年上半年到期，其後申請簽證留港，但年中被拒。他上週嘗試以訪客身分入境香港，卻在機場被拒入境，遣返法國。

根據目前規定，法國公民可免簽入境香港，停留不超過90日。

報導表示，香港攝影記者協會關注有會員被拒入境，建議當局向新聞界提供更公開透明的簽證許可準則；美聯社發言人向明報表示，「為該記者在香港的工作驕傲，美聯社繼續在港運作，並與涉事記者處理下一步後續」。

據指出，法國當局已向港府當局提出交涉。

另據報導，多個業界消息指出，自2020年起，外媒記者申請在港工作簽證時，不時收到當局問卷式提問，包括過去採訪報導內容等。

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